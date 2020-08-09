Arka koltuktaki bebeğiyle ilgilenirken çarptığı yayayı yaraladı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA´da, arka koltukta ağlayan bebeğiyle ilgilenen B.K.'nin kontrolünden çıkan otomobil, dinlenme tesisinde çöp atan E.G.'ye çarptı. Sürücü ile bebeğinin yaralanmadığı kazada E.G., araç ve çöp kovası arasında sıkışarak, yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, İstanbulBursaİzmir yolu Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. İzmir´den İstanbul yönüne 34 CNS 318 plakalı otomobiliyle giden B.K., arka koltukta bulunan bebeğinin ağlaması nedeniyle dinlenme tesisine girmek istedi. Bu sırada bir yandan bebeğiyle ilgilenen B.K.´nin kontrolünden çıkan otomobil, savrularak, dinlenme tesisinde çöp atan E.G.´ye çarptı. Kazada E.G., otomobil ile çöp kovası arasında sıkıştı. B.K. ve bebeği ise kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan E.G., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.G.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-08-09 10:53:39



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