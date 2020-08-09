Üniversite adaylarına tercih danışmanlığı desteği

Osmangazi Belediyesi, üniversite sınavına giren öğrencilere, tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları için seminer verdi.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle üniversite imtihanna hazırlanan öğrencilere online sınavlar düzenleyerek destek olan Osmangazi Belediyesi, üniversite adaylarına desteğini tercih döneminde de sürdürdü. Osmangazi Belediyesi ile Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi işbirliğinde ücretsiz olarak düzenlenen Tercih ve Kariyer Semineri ile öğrencilerin geleceklerini belirleyecek noktada doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları adına danışmanlık hizmeti verildi. Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik bölümlerine ilgi duyan öğrenciler yönelik düzenlenen Tercih ve Danışmanlık Semineri’nde gençlere merak ettikleri üniversiteler ile üniversitelerin mimarlık, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve çevre mühendisliği bölümleri hakkında bilgiler verildi. Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde verilen danışmanlık hizmetine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Danışman öğretmenlere merak ettikleri soruları soran öğrenciler, aldıkları cevaplar sayesinde tercih gününe kadar ayrıntılı düşünme şansı buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üniversite hayali kuran öğrencilere, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapabilmeleri için destek sağladıklarını ifade etti. Öğrencilerin mağduriyet yaşamadan, emeklerinin karşılığını görmelerini istediklerini dile getiren Başkan Dündar, “İnşallah öğrenci kardeşlerimiz, aldıkları puan ve doğru tercih ile hedefledikleri üniversitelere yerleşirler. Onlar mutlu olursa, aileleri mutlu olursa bizler de mutlu oluruz” dedi.

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