Frutti Extra Bursaspor'da yeni başantrenör Tutku Açık

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

Tutku Açık'ın yardımcılıklarını ise Erden Eryüz, Serhan Kavut ve Buğra Bayazıt yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, genç antrenöre başarı dileğinde bulunuldu. Tutku Açık, geçtiğimiz sezon başantrenör Serkan Erdoğan'ın yardımcılığını yapıyordu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-09 15:53:44



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