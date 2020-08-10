Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması neticesi meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre K. idaresindeki 16 CZB 47 plakalı motosiklet, Doburca Kavşağında dönüş yaptığı sırada Yıldıray B. idaresindeki 77 AAT 183 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre K. ile yanında bulunan Z.Ç. ve otomobil sürücüsü Yıldıray B. ile yanında bulunan D.B. ve D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastahanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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