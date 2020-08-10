Kucak kucağa ama maskeli Motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına sığan 6 kişi maske taksa da mesafeden sınıfta kaldı

Bursa’da, yabancı uyruklu 6 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcuların korona virüse karşı önlem olarak maske takmaları ise dikkat çekerken, motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına binen 6 kişi sosyal mesafeden sınıfta kaldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yabancı uyruklu 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 6 kişi, aynı zamanda korona virüse karşı tedbiri elden bırakmadı. Motosiklet sürücüsünün ve diğer yolcuların kask takmadığı görüldü. Yolculuk sırasında, diğer yolcuların ve sürücünün önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi. Görüntülendiklerini anlayınca da, "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştılar.

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