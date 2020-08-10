Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Mali kriz içerisindeki Bursaspor, Süper Lig´e yükselememenin sıkıntısını yaşıyor. Federasyon gelirleri 8 kat aşağı düşen Bursa kulübü, düzenlediği kampanyalarda ise beklediği desteği alamadı.
2018/19 sezonunda Süper Lig´e veda ederek yoluna TFF 1´inci Lig´de devam eden Bursaspor, geçtiğimiz sezon Play-Off hattında yer almasına karşın yarı final ayağında elenince, Süper Lig biletini alamadı.
Mali açıdan zorlu bir sürece girecek olan Bursa kulübünde, olağanüstü kongre kararı da alınırken; Süper Lig´e katılamama nedeniyle önemli bir gelir kaybı da yaşandı. Süper Lig´e katılım payı olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dağıtılacak 37.8 milyon TL´den olan Bursaspor Kulübü, aynı zamanda burada elde edebileceği performanslar gelirlerinden de mahrum kaldı.
Süper Lig ile TFF 1´inci Lig´deki ekipler arasında gelir dağılımındaki uçurum ise dikkat çekici. Süper Lig´de geçtiğimiz sezonu son sırada bitiren MKE Ankaragücü, 72 milyon TL´lik gelirin sahibi olurken; bir alt ligi Play-Off hattında bitiren Bursaspor´un lig gelirleri ise, yaklaşık olarak 12 milyon TL civarında. Bu durum, özellikle TFF 1´inci Lig´de yer alan ekiplerin mali yapısını zora sokarken, Bursaspor, önümüzdeki sezon da aynı ligde yer alacak.
Gelir dengesindeki farkı gösteren etkenlerden birisi de Bursaspor´un, Süper Lig´de küme düştüğü 2018/19 sezonu oldu. Katılım payı olarak 38.5 milyon TL, performans primi olarak 42 milyon TL, şampiyonluk primi olarak 3.3 milyon TL ve düşme yardımı olarak 4 milyon TL´yi kasasına koyan Bursaspor, bir alt lige düşmesine karşın o sezon toplamda 87.8 milyon TL´lik bir gelir sağladı. Bursaspor´un bugünkü lig gelirlerine bakıldığında ise 8 katlık düşüş dikkat çekiyor.
Mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurul´da Bursaspor Kulübü´nün borcu, 447 milyon TL olarak açıklanmıştı.
Süper Lig´de katılım payının yanı sıra; galibiyete 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.35 milyon TL prim veriliyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-10 11:24:37
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