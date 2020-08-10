Akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde evlerinde ayağından akrebin soktuğu 8 yaşındaki Selin Ç., hastanede tedaviye alındı.
İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi'nde, dün evlerinin bahçesinde oyun oynayan Selin Ç.'yi (8), ayağından akrep soktu. Akşam saatlerinde Selin, ateşlenmeye başladı. Bunun üzerine ailes, Küçük Selin'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Selin Ç., sabah saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'ne sevk edildi.
Selin Ç.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-10 12:51:39
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