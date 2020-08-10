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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

DHA

Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü


Osman SAK/ORHANELİ(Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhaneli ilçesi Karıncalı mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazözle müdahale edilen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.
Orhaneli´nin Karıncalı mevkisinde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopterle havadan, 4 arazöz ve 5 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden oluşan 18 kişi katıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK
2020-08-10 13:24:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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