Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Osman SAK/ORHANELİ(Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhaneli ilçesi Karıncalı mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazözle müdahale edilen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.
Orhaneli´nin Karıncalı mevkisinde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopterle havadan, 4 arazöz ve 5 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden oluşan 18 kişi katıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK
2020-08-10 13:24:01
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