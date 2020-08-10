Bursa'da tek katlı ev küle döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde bahçe içerisindeki tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ev küle döndü.
Olay, İznikYenişehir karayolu Drazali köyü sapığı mevkiinde saat 12.00'da meydana geldi. Cemalettin Değirmenci'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Sıcak havanın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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