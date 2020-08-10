Şirinevler’in geleceğine ‘yıldırım’ çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şirinevler’in geleceğine ‘yıldırım’ çözüm

İHA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar planı ve uygulaması ile bölgenin sosyal donatıya ve alt yapı hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.

Şirinevler’in geleceğine ‘yıldırım’ çözüm

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleştirilen imar planı ve uygulaması ile bölgenin sosyal donatıya ve alt yapı hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.
Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nin çehresini değiştirecek imar planı çalışmalarını sürdürüyor. İmar uygulama çalışmaları çerçevesinde belediye bürokratları ile yoğun mesai gerçekleştiren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgenin geride kalan dönemde sit alanı statüsünde bulunması sebebiyle imar uygulama çalışması olmadığından resmi alt yapı hizmetlerinin ulaştırılamadığı Şirinevler Mahallesi’nde sağlıklı kentleşme adımlarının atılması ve bölgenin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerine kavuşması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Riskli alan statüsünde bulunan ve sit alanı statüsünden çıkarılan plan dışındaki noktada bulunan Şirinevler Mahallesi’nde 103 hektarlık alanda hazırlanan imar uygulama planı tamamlandığında, bölgede ruhsatlı yapılaşmanın önü açılacak, mülkiyet sorunları ortadan kalkacak, sosyal donatı alanları elde edilmesi sağlanacak, yol ve doğalgaz başta olmak üzere bölgenin sorunlarını ortadan kaldıracak alt yapı hizmetlerinin tesisine imkân tanınacak.
Yılmaz, “Şehrimizin ana problemlerinin başında gelen ve uzun yıllardır çözümü bekleyen imar planları değişikliği ile Bursa’nın aldığı göçün ilk adresi olması nedeniyle ilçemizde ortaya çıkan plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşme, ilçemizin yarınlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planları onaylanan ve imar uygulama süreci devam eden Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahalleleri ile bütüncül bir yaklaşım oluşturulması, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için riskli alanda ve riskli alan dışındaki sit alanından çıkarılan imar planı ve uygulamasını tamamlayarak Şirinevler Mahallesi’nin geleceğini kurtaracak adımları atıyoruz” dedi.
Şirinevler Mahallesi’nde imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması sebebiyle bölge sakinlerinin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerinin ulaştırılması, mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması ve ruhsatlı yapılaşmanın sağlaması için 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bölgede imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması sebebiyle hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerini ulaştırmak, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmak ve ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak için riskli alan ilan edilen 6 mahalle olan Arabayatağı, Yavuzselim, Hacivat, Çınarönü, Ulus ve Mevlana mahallelerimiz ile birlikte, Şirinevler Mahallemizdeki 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlıyoruz. İmar planı ve uygulama süreci tamamlandığında, bölge sosyal donatıya sahip olabilecek, yeni yapılacak bulvar ve yollarla ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve hemşehrilerimizin en büyük beklentilerinden olan doğalgaz hizmeti başta olmak üzere altyapı hizmetlerine kavuşmuş olacaklar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da JASAT'dan operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da JASAT'dan operasyon: 2 gözaltı
Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi
YEREL HABERLER Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek ...
Sosyal mesafeli sinema şenliği Çalı’da film şölenine muhteşem final
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli sinema şenliği Çalı’da film şölenine ...
Minibüs hırsızı kameralara böyle yakalandı Minibüslere girerek paraları çalan hırsız adliyede
YEREL HABERLER Minibüs hırsızı kameralara böyle ...
Bursa'da tek katlı ev küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da tek katlı ev küle döndü
Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı
Ürettikleri dezenfeksiyon tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri dezenfeksiyon tünellerini 12 ülkeye ihraç ...
Her 100 kişiden 2’si doğuştan kalp hastası
YEREL HABERLER Her 100 kişiden 2’si doğuştan kalp hastası
Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor Karacabey’in altyapı meselesi tarihe karışıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar ...
Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş
YEREL HABERLER Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş
Mağarada nefes kesen kurtarma Mağarada 15 metreden düşen genci itfaiye operasyonla kurtardı
YEREL HABERLER Mağarada nefes kesen kurtarma Mağarada 15 metreden ...
Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ayakta böyle yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ...
Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç ...
Yargıtay'dan emsal karar Nafaka borcunda zaman aşımı 10 yıl 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar Nafaka borcunda zaman aşımı ...
Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası için yardım edin"
YEREL HABERLER Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası ...
Çocukların ve gençlerin camlardan çıktığı tehlikeli düğün konvoyu yolculuğu kamerada Bursa'da kapı ve camlardan dışarıya çıkılan düğün konvoyu sivil ekiplere yakalandı
YEREL HABERLER Çocukların ve gençlerin camlardan çıktığı tehlikeli ...
Gelin damat 1 metreden fazla yaklaşmadı Sosyal mesafeli ve maskeli düğün “istenince yapılabilirmiş” dedirtti
YEREL HABERLER Gelin damat 1 metreden fazla yaklaşmadı Sosyal ...
Kucak kucağa ama maskeli Motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına sığan 6 kişi maske taksa da mesafeden sınıfta kaldı
YEREL HABERLER Kucak kucağa ama maskeli Motosiklete ve 1 ...
İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı ...
Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ...
Öğrenciler yeni nesil dersler ile geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler yeni nesil dersler ile geleceğe ...
Koronavirüsü yenen Funda hemşire yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı, tedbirsizliğe tepki gösterdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Funda hemşire yaşadıklarını ...
Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X