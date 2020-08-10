Doğu Türkistanlı Öğrencilerden Dündar’a teşekkür

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören Doğu Türkistanlı öğrencilerle buluştu. Başkan Dündar, “Öğrencilerimiz ilmin ve bilimin ışığını dilerim ülkelerinde de saçarlar” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Doğu Türkistanlı öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Gönül coğrafyasının Bursa’dan başladığını dile getiren Dündar, “Bursa gibi bir şehirde öğrenim görmeniz büyük bir şans. Sizler, ilim öğrenmek uğruna fedakârlık yapıyorsunuz. Burada aldığınız eğitim ve edindiğiniz tecrübelerle inşallah gittiğiniz yerlerde dostluk, kardeşlik ve eşit şartlarda yaşarsınız. Ayrıca ülkeler arasındaki kardeşliğin, ticaretin, ekonominin ve barışın gelişmesine de önemli bir adım olur. Bizim kapımız size her zaman açık. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Doğu Türkistanlı öğrenciler ise gönül köprüsü kuran Başkan Mustafa Dündar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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