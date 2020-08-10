Brian Starr, BUDO Gemlik Basketbol'da

Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) - Transferde Canberk Cevit, Yunus Çankaya, Myles Carter ve son olarak Uğur Hortum ile anlaşan BUDO Gemlik Basketbol, son iki sezondur Belarus Ligi´nde COR-Borisfen forması giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Brian Starr ile anlaştı.
Geçen sezon FIBA Europe Cup´ta 14.5 sayı, 7.5 ribaund, 4.5 asist kaydeden Starr, Belarus´ta 16.3 sayı, 5.6 ribaund, 6.8 asist kaydetti. 1.90 boyundaki oyuncu aynı sezonda MVP, Sezonun Defans Oyuncusu, Sezonun Oyun Kurucusu, En İyi Yabancı Oyuncu, En İyi Yabancı Oyuncu ve En İyi İlk Beş´e seçildi.
BUDO Gemlik Basketbol Başkanı Berkay Bulut, "İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek adına mütevazı bir bütçe ile doğru işler yapacağız. Takım olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-08-10 14:14:46
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