Bursa'da aranan 2 hükümlü yakalandı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E.'yi yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İnegöl ilçesinde karıştığı bir silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.E. ile ilgili aldıkları ihbarları değerlendirdi. Harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İki şüphelinin de saklandıkları yeri tespit eden ekipler, 6 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonla İ.A. ve Ş.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan İ.A. ile Ş.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-08-10 14:42:53



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