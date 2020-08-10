Kazada ölen Ebrar´ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen Ebrar´ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı

DHA

Kazada ölen Ebrar´ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da kullandığı çöp kamyonuyla çarptığı 2 yaşındaki Ebrar Nisa Deniz'in ölümüne, annesi Filiz Deniz'in (27) de yaralanmasına neden olan Ünsal Akdemir´in (50) yargılanmasına başlandı. Sanık Akdemir savunmasında çarptığı kişileri araçtan indikten sonra gördüğünü belirtirken, Filiz Deniz ise, "Ben yerde yatarken şoför kamyondan inip üstümden atlayıp, kaçtı. Biricik evladım gözlerimin önünde can verdi" dedi.
Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi´nde meydana geldi. Filiz Deniz, kızı Ebrar Nisa Deniz´i bisiklete binmesi için evlerinin bulunduğu sokağa çıkardı. Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekledikten sonra aracı çalıştırıp hareket eden Ünsal Akdemir (50), anne ve kızına çarptı. Anne kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Akdemir, geri manevra yaptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan anne ve kızı Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak küçük Ebrar Nisa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ayaklarında kırıklar oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde  bir çocuğun ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında `taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma´ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Ünsal Akdemir´in yargılanmasına başlandı. Akdemir, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve Ebrar Nisa Deniz´in annesi Filiz Demir ile babası Saim Deniz katıldı.
'ÇARPTIĞIMI ÇÖP KAMYONUNDAKİ ARKADAŞLAR SÖYLEYİNCE ANLADIM'
Sanık Ünsal Akdemir savunmasında şunları söyledi: 
"Olay günü arkadaşlarla birlikte mahalle sokaklarında çöp toplamaya başladık. Kazanın meydana geldiği yerde ben sağdaki araca çarpmamak için o araca bakıyordum. Bu sırada çöp kamyonunun arkasındaki arkadaşlar çocuk var diye bağırdı. Ben de durdum. Olay yerine gelmesi için hemen ambulansı aradım. Daha sonra araçtan inince çocuğa ve annesine çarptığımı gördüm. Ben çocukla annesini öncesinde görmedim. Hem sağda duran araca baktığım için hem de sol taraf boş arsa olduğu için çocukla annesini görmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."
'BİRİCİK EVLADIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE CAN VERDİ'
Filiz Deniz ise "Ben o gün kızımı bebek arabasıyla gezdirmeye çıkarmıştım. Çöp kamyonunu görünce bebeğimle yeşillik alana doğru geçtim. Yolda değildim. Daha sonra çöp kamyonu bize çarptı. Çarpma anında ben çöp kamyonunu görmedim, arkam dönüktü. Ben ve bebeğim kamyonun altına girdik. Kızım tekerin altında kaldı. Ben `tekeri çek´ diye çığlık attım ama çekmedi. Kendi çabamla tekeri itmeye çalıştım. Olaydan sonra şoför araçtan inmedi. Kızımı yaralı halde görmesine rağmen inmedi. O sırada görümcem geldi. Bebeğimi hastaneye yetiştirmesi için ona verdim. Benim bacaklarımda kırık ve ezik vardı. Ben yerde yatarken şoför kamyondan inip üstümden atlayıp kaçtı. Kesinlikle ambulansı, polisi aramadı, mahalleli aradı. Sanığına en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Benim biricik evladım gözlerimin önünde can verdi" dedi.
'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'
Olay günü iş yerinde olduğunu ifade eden Saim Deniz ise, "Yengem arayıp çocuğa araba çarptığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK
Duruşmada ifade veren, kaza sırasında çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçileri ise anne ve kızını görmediklerini, sesleri duyunca araçtan indiklerini söyledi.
Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Müştekilerin talebi üzerine olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-08-10 14:49:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da aranan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Brian Starr, BUDO Gemlik Basketbol'da
YEREL HABERLER Brian Starr, BUDO Gemlik Basketbol'da
Bursa'da jandarma koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma koronavirüs denetimlerini ...
Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı
YEREL HABERLER Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para ...
Doğu Türkistanlı Öğrencilerden Dündar’a teşekkür
YEREL HABERLER Doğu Türkistanlı Öğrencilerden Dündar’a teşekkür
Bursa'da JASAT'dan operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da JASAT'dan operasyon: 2 gözaltı
Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi
YEREL HABERLER Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek ...
Şirinevler’in geleceğine ‘yıldırım’ çözüm
YEREL HABERLER Şirinevler’in geleceğine ‘yıldırım’ çözüm
Sosyal mesafeli sinema şenliği Çalı’da film şölenine muhteşem final
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli sinema şenliği Çalı’da film şölenine ...
Minibüs hırsızı kameralara böyle yakalandı Minibüslere girerek paraları çalan hırsız adliyede
YEREL HABERLER Minibüs hırsızı kameralara böyle ...
Bursa'da tek katlı ev küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da tek katlı ev küle döndü
Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı
Ürettikleri dezenfeksiyon tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri dezenfeksiyon tünellerini 12 ülkeye ihraç ...
Her 100 kişiden 2’si doğuştan kalp hastası
YEREL HABERLER Her 100 kişiden 2’si doğuştan kalp hastası
Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor Karacabey’in altyapı meselesi tarihe karışıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar ...
Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş
YEREL HABERLER Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş
Mağarada nefes kesen kurtarma Mağarada 15 metreden düşen genci itfaiye operasyonla kurtardı
YEREL HABERLER Mağarada nefes kesen kurtarma Mağarada 15 metreden ...
Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ayakta böyle yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ...
Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç ...
Yargıtay'dan emsal karar Nafaka borcunda zaman aşımı 10 yıl 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar Nafaka borcunda zaman aşımı ...
Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası için yardım edin"
YEREL HABERLER Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası ...
Çocukların ve gençlerin camlardan çıktığı tehlikeli düğün konvoyu yolculuğu kamerada Bursa'da kapı ve camlardan dışarıya çıkılan düğün konvoyu sivil ekiplere yakalandı
YEREL HABERLER Çocukların ve gençlerin camlardan çıktığı tehlikeli ...
Gelin damat 1 metreden fazla yaklaşmadı Sosyal mesafeli ve maskeli düğün “istenince yapılabilirmiş” dedirtti
YEREL HABERLER Gelin damat 1 metreden fazla yaklaşmadı Sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X