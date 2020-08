Kazada ölen Ebrar´ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da kullandığı çöp kamyonuyla çarptığı 2 yaşındaki Ebrar Nisa Deniz'in ölümüne, annesi Filiz Deniz'in (27) de yaralanmasına neden olan Ünsal Akdemir´in (50) yargılanmasına başlandı. Sanık Akdemir savunmasında çarptığı kişileri araçtan indikten sonra gördüğünü belirtirken, Filiz Deniz ise, "Ben yerde yatarken şoför kamyondan inip üstümden atlayıp, kaçtı. Biricik evladım gözlerimin önünde can verdi" dedi.

Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi´nde meydana geldi. Filiz Deniz, kızı Ebrar Nisa Deniz´i bisiklete binmesi için evlerinin bulunduğu sokağa çıkardı. Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekledikten sonra aracı çalıştırıp hareket eden Ünsal Akdemir (50), anne ve kızına çarptı. Anne kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Akdemir, geri manevra yaptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan anne ve kızı Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak küçük Ebrar Nisa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ayaklarında kırıklar oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde bir çocuğun ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında `taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma´ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Ünsal Akdemir´in yargılanmasına başlandı. Akdemir, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve Ebrar Nisa Deniz´in annesi Filiz Demir ile babası Saim Deniz katıldı.

'ÇARPTIĞIMI ÇÖP KAMYONUNDAKİ ARKADAŞLAR SÖYLEYİNCE ANLADIM'

Sanık Ünsal Akdemir savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü arkadaşlarla birlikte mahalle sokaklarında çöp toplamaya başladık. Kazanın meydana geldiği yerde ben sağdaki araca çarpmamak için o araca bakıyordum. Bu sırada çöp kamyonunun arkasındaki arkadaşlar çocuk var diye bağırdı. Ben de durdum. Olay yerine gelmesi için hemen ambulansı aradım. Daha sonra araçtan inince çocuğa ve annesine çarptığımı gördüm. Ben çocukla annesini öncesinde görmedim. Hem sağda duran araca baktığım için hem de sol taraf boş arsa olduğu için çocukla annesini görmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

'BİRİCİK EVLADIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE CAN VERDİ'

Filiz Deniz ise "Ben o gün kızımı bebek arabasıyla gezdirmeye çıkarmıştım. Çöp kamyonunu görünce bebeğimle yeşillik alana doğru geçtim. Yolda değildim. Daha sonra çöp kamyonu bize çarptı. Çarpma anında ben çöp kamyonunu görmedim, arkam dönüktü. Ben ve bebeğim kamyonun altına girdik. Kızım tekerin altında kaldı. Ben `tekeri çek´ diye çığlık attım ama çekmedi. Kendi çabamla tekeri itmeye çalıştım. Olaydan sonra şoför araçtan inmedi. Kızımı yaralı halde görmesine rağmen inmedi. O sırada görümcem geldi. Bebeğimi hastaneye yetiştirmesi için ona verdim. Benim bacaklarımda kırık ve ezik vardı. Ben yerde yatarken şoför kamyondan inip üstümden atlayıp kaçtı. Kesinlikle ambulansı, polisi aramadı, mahalleli aradı. Sanığına en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Benim biricik evladım gözlerimin önünde can verdi" dedi.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Olay günü iş yerinde olduğunu ifade eden Saim Deniz ise, "Yengem arayıp çocuğa araba çarptığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Duruşmada ifade veren, kaza sırasında çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçileri ise anne ve kızını görmediklerini, sesleri duyunca araçtan indiklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Müştekilerin talebi üzerine olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

