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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Saat Kulesi eski ihtişamına kavuşuyor

İHA

Tarihi Saat Kulesi eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa’da 1905 yılında kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki Tophane Saat Kulesi, Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarla eski ihtişamına tekrar kavuşuyor. Ay sonunda çalışmaların biteceği tarihi Saat Kulesi’nin yanına konulacak saat mekanizması da ziyaretçilere görsel şölen yaşatacak.
Bursa’nın merkezindeki Tophane semtindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yakınında yer alan park içinde, ilk defa Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan Tophane Saat Kulesi, bugünkü son hâlini Sultan Abdülhamid zamanında almıştır. Kesme taştan tekrar inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki 6 katlı kuleye, ahşap merdivenle çıkılırken, her katının cephesinde dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır. Koruma Kurulu kararıyla 1986 yılında tescillenen Saat Kulesi, bu tarihte oluşturulan tescil fişinde de bugünkü görünümünde olup yine son katının metal kaplama olduğu görülmektedir. 18 Haziran 1987’de anıtsal yapı Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetine dahil olmuş ve 2004 yılında uygulanan basit onarımda demir strüktür ve sac malzemedeki bozulmalar onarılmıştır. Saat kulesinin hazırlanan rölöve restorasyon ve restitüsyon projeleri, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2017 yılında kabul edilmiştir. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında iç ve dış yüzeyin temizlenmesi, derzlerin sökülmesi ve tekrardan yapılması işlemleri tamamlandı.
“Ay sonunda çalışmalar bitiyor”
Tüm Saatçi İşadamları Derneği (Tüsad) Başkanı ve Pırlant Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akpınar ile birlikte Tophane Saat Kulesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saat Kulesi’nin yan tarafına yerleştirilmesi düşünülen 2 metrelik saat mekanizması hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Aktaş, tarih ve kültür şehri olan Bursa’da Osmanlı’ya dair birçok eserin bulunduğunu söyledi. Tüsad Başkanı Hayrettin Akpınar’a ilgisi ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Aktaş, Tophane Saat Kulesi’ndeki restorasyonun ay sonu itibariyle biteceğini açıkladı. Özellikli saat mekanizmasının daha iyi teşhir edilmesi amacıyla hazırlanan çalışmayı da yerinde tespit ettiklerini anlatan Başkan Aktaş, “İlk olarak Abdülaziz döneminde yaptırılan Saat Kulesi, bugünkü formuna Abdülhamit döneminde kavuştu. 1800’lerde kâgir olarak inşa edilmiş ve lodosun şiddetine dayanamayarak yıkılmış. 2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar var. Bitirilen iyileştirmelerin yanında zarar gören ahşapların tadilatı yapıldı. Kullanılamayacak durumda olanlar değiştirildi. Ahşap pencereler zımparalandı ve boyandı. Her türlü çelik elemanlara antipas sürüldü ve boyandı. Sandviç panellerle kaplı son kat kompozit duvarla değiştirildi, sıvandı ve boyandı. Bu ay sonu itibarıyla da çalışmalar tamamlanacak” dedi.
“Saat mekanizması sergilenecek”
Saat Kulesi’nin hemen yanında saat mekanizmasının herkesin gıpta izleyeceği saatin de bir taraftan hazırlandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Hazırlanan saat mekanizması cam bölüm içerisinde sergilenecek. Gelen herkes mekanizmayı görme imkanı bulacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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