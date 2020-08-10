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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camilere Osmangazi desteği

İHA

Camilere Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, Sırameşeler Mahallesi’nde yer alan Hakkı Camii’nin abdest alma yerlerini yenileyip, çevresini güzelleştirecek.
Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Sırameşeler Mahallesi’nde yer alan Hakkı Camii’nin eskiyen abdest alma yerleri, lavaboları ve helâlarını güzelleştirmek için çalışma başlatan belediye ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte camiyi yeni bir çehreye kavuşturacak. Çalışmalar kapsamında caminin etrafı açılırken, aynı zamanda mahalleye bir de meydan kazandırılmış olunacak.
Cami bahçesi yol kotundan yükseltilip 835 metrekare alanda zemin kaplaması gerçekleştirilecek. Ayrıca 25 metre uzunluğunda bahçe duvarı ve korkuluk yapılacak.
Sırameşeler Hakkı Camii’ndeki çalışmaları AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge halkı için çok önemli bir yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Osmangazi’de bütün camilere ihtiyaca göre hizmet götürdüklerini belirten Başkan Dündar, “Hakkı Camii cemaatimizin de bizden cami etrafının açılarak abdesthane ve tuvaletlerin yenilenmesi yönünde talepleri oldu. Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vererek camimizin eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlattık. Abdest alma yerleri, lavaboları ve tuvaletlerini yenileyeceğimiz camimizin çevre düzenlemesini de yapacağız. Sırameşeler Mahalle’mize hayırlı olsun” dedi.

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