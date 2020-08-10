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Bursa’da skandal düğün Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı Gelinin Covid-19 pozitif annesi karantinada kalmak yerine düğüne katılınca hastalığı davetlilere bulaştırdı

İHA

Bursa’da skandal düğün Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı Gelinin Covid-19 pozitif annesi karantinada kalmak yerine düğüne katılınca hastalığı davetlilere bulaştırdı

Covid19 tanısıyla evde karantina altına alınan düğün sahibi anne, kızının mutlu gününde kalabalığın arasına karışarak ortalığa virüs yaydı.
Yenidönem Gazetesi'nin haberine göre, olay geçen hafta Yıldırım’da yaşandı. Covid19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi. Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.
Pandemi döneminde vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer ve toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı tedbir alınmıştı. Ancak normalleşme sürecine girdiğimiz 1 Haziran tarihinden itibaren birçok yerde eski düzene geçildi.

"Kapılar yüzümüze çarpılıyor"
Pandemi döneminde ve normalleşme sürecine girdiğimiz günden bu güne, filyasyon ekipleri gece gündüz demeden özverili şekilde çalışıyor. 4045 derece hava sıcaklığında dağ, bayır demeden yüzlerinde maske ve siperlikle tulumların içinde bedenlerinden terler akarak hizmet veriyorlar. Ancak temaslı vatandaşların kapısına gidince tepkilerle karşılaşıyorlar. Kapılar bir bir yüzlerine çarpılıyor ve hakarete uğruyorlar. Bir de bunlar yetmezmiş gibi idareciler arasında yaşanan iletişim kopukluğu filyasyon ekiplerini çileden çıkarıyor. "Bazen bir adrese 2 3 ekibin gittiği oluyor. Böyle olunca vatandaş tepki gösteriyor. Kapıları yüzümüze çarpıp ’Sürüntü falan vermiyoruz’ diyorlar" ifadelerini kullanan bazı filyasyon ekipleri sıkıntılarını şu şekilde dile getiriyor:
"Sabah saat 08.00’den gece 12.00’ye kadar çalışıyoruz. Bazı temaslı vatandaşlara gece gitmek zorunda kalıyoruz. Sıkıntı yaşanıyor. Halbuki aldığımız sürüntü örneklerini halk sağlığı laboratuvarı akşam 21.00’e kadar kabul ediyor. Yani gece 24.00’e kadar kapı kapı dolaşmamızın anlamı yok. İnsanların uyku saatlerinde gidiyoruz evlerine. İstanbul’da bu filyasyon işlemini telefonla yapmaya başlamışlar, sürüntü almak gerekiyorsa o zaman adrese gidiyorlarmış. Biz hâlâ dün gece bile saat 24.00’ten sonra sadece hastaya karantinada olduğunu söylemek için kapı kapı gezdik. İşten kaçtığımızdan değil, fakat bölgeyi görünce verdiğimiz emeğe gerçekten çok üzülüyoruz."
Filyasyon ekipleri, Yıldırım bölgesindeki vaka artışı için de "Aslında asıl problem, Yıldırım bölgesinde denetimlerin sıkı yapılmaması. Zaten hasta profili belli ve önlem alınmayınca da iyice umursamaz hale geliyorlar. Hastalığı hafif atlatan insanlar etrafına bunu basit bir şekilde geçirdiğini anlatınca da işin kolayına kaçıyorlar. Yaptırım olmayınca ciddiye alınmıyor. Bu koşullarda hastalığın bitmesi değil azalması bile zor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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