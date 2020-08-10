'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, yolda bulduğu kredi kartını zabıtaya teslim etti.

Kırsal Müşküle Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Toycu, alışverişten dönerken Kılıçaslan Caddesi’nde yolda banka kartı buldu. İsmail Toycu, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Kredi kartını zabıtaya giderek teslim etti. Zabıta memurları zabıt tutarak kartı teslim aldı. Kart, sahibine ulaştırılacak.

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