Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Enes kurtarılamadı

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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Enes Güler (10), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında, İznikBursa yolu üzerindeki Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Enes Güler'e, K.A.'nın kullandığı 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.A. ise gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Enes Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Otomobili sürücüsü K.A.'nın ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl İlkay ALTAY

2020-08-11 09:54:50



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