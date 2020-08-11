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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Enes, hayata tutunamadı

İHA

Bursa'da yolun karşısına geçerken araba çarpan ve 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Enes, hayata tutunamadı

Bursa'da yolun karşısına geçerken araba çarpan ve 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti.
Kaza, pazar günü saat 23.00 sularında İznikBursa yolu Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Enes Güler'e, K.A. idaresindeki 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Enes, burada tedavi altına alındı.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Pazar günü geçirdiği trafik kazasının ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Enes Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, polis otomobil sürücüsü K.A.'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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