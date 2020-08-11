Aşıdan önce o üretildi Covid 19 virüsünü yok ediyor Tüm dünya bu kumaşı konuşacak Covid 19 virüsünü yüzde 99.99 yok eden kumaş Türkiye'de ilk kez Bursa'da üretildi

Bursa merkezli tekstil firması, EN 18184 kalite standardında ilk iki saatte Covid 19 virüsünü yüzde 99.99 oranında yok eden kumaş üretmeyi başardı. Yıkanabilir kumaş; maskeden önlüğe, tişörtten eteğe bütün konfeksiyon ve ev tekstili ürünlerinde kullanılabiliyor.

Dünya'da ve Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan Covid 19 virüsünü yok edebilecek kumaş üretimi, Bursa’da başarıyla sonuçlandırıldı. Yaklaşık 20 yıldır teknik ve fonksiyonel tekstil üzerine üretim yapan Bursa merkezli Ebruzen Tekstil’de dokunan kumaşın Covid 19 virüsüyle yapılan laboratuvar testleri başarıyla sonuçlandı. Firmanın 3 ay önce Ankara merkezli uluslararası lisanslı bir laboratuvara başvurarak başlattığı süreç, 8 Ağustos Cuma günü başarıyla sonuçlandı. Böylece Türkiye’nin covid 19 virüsünü yok eden ilk kumaşı üretilmiş oldu.



10 milyon covid 19 virüsü ile test edildi

Konuyla ilgili bilgi veren Ebruzen Tekstil Ceo’su Tekstil Mühendisi Sadık Kutlucan, şunları kaydetti:

“Salgından kaynaklı zor günlerde iyi haber almaya veya duymaya o kadar ihtiyacımız vardı ki. Nihayet 3 aydır yürütülen test çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Dünyada tekstil üzerindeki antiviral aktiviteyi ölçmekte kullanılan EN 18184 standartlarına göre ürettiğimiz antiviral kumaşımız Covid 19 virüsüyle teste tabii tutuldu. Sonuç olarak kumaşımızın yüzeyine püskürtülen Covid 19 virüslerini EN 18184 standardı uyarınca ilk 2 saatte yüzde 99,99 oranında yok ettiği belirlendi. Bu test yaklaşık 810 milyon covid 19 virüsü ile yapıldı.”

Bu bilimsel testin sonucunun sadece Türkiye için değil dünya açısından da önemli olduğuna değinen Sadık Kutlucan, “Bu henüz çok yeni bir haber. Tüm bu süreci yerli imkanlarımızla, yurdumuzun bilim insanlarıyla yürüttük. Çok mutlu ve gururluyuz. Kullandığımız kimyasallar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınmış olan Biyosidal Ürün Ruhsatı’na sahip. Yani insan sağlığına zararlı olmadığı ruhsatlıdır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.



Türkiye'de tek

Ebruzen Tekstil Satış ve Ürün Yöneticisi Endüstri Mühendisi Ömer Tunçel de bu kumaştan yıkanabilir maskelerden iş kıyafetlerine, nevresim takımlarından perdeye, koltuk döşemesinden gömleğe, tişörtten cekete her türlü konfeksiyon ve ev tekstili üretimi yapılabileceğini söyledi. “Dünyada bu uygulamayı yapıp kanıtlayabilmiş olan ilk ülkelerden biri olmanın mutluluğunu da paylaşmak isterim. Bizim yaptığımız taramalara göre şu an için Türkiye’de Covid 19 virüsüyle test edilmiş bir kumaş türü yok” diyen Ömer Tunçel, “Türkiye’de ilk üretimi gerçekleştirdik. Dünyaya bu güzel gelişmeyi duyurmak, bu sevincimizi Bursa ve Türkiye ile paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.



Bu bir savaş

Firmanın Pazarlama Müdürü Elif Tunçel ise, Covid 19’a karşı bir nevi savunma silahı olarak kullanılacak ve “Neutron” karkasıyla üretimine geçtikleri kumaşın, normal kumaş türlerine göre fiyat farkının çok yüksek olmayacağını ifade etti. Arada çok küçük bir fiyat farkının olacağına işaret eden Elif Tunçel, “Amacımız Türkiye’nin verdiği savaşa destek olmak. Devletimizin ve milletimizin geleceği için kârdan ziyade halkın sağlığı daha önemli. Salgınla yürütülen mücadeleye biz de araştırmalarımız ve bilimsel yaklaşımımızla destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

Bu arada Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ebruzen Tekstil, anti viral gibi anti bakteriyel, anti statik ve alev almaz kumaş ve iş kıyafetleri üretiminin yanı sıra Türkiye ve dünyadaki önemli savunma, kimya, elektronik, ilaç ve otomotiv sanayi kuruluşları için özel üretim yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.