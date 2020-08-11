Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan geçiş yapmak isteyen iki aracın çarpıştığı kazada biri maden işçisi 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında OrhangaziBursa Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bir maden kuruluşundaki çalışanları iş yerine götürmek için yola çıkan Türkay Çakır (59) idaresindeki 34 FM 4838 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağından geçiş yapmak istediği esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nurullah Özdemir (23) idaresindeki 77 AAC 712 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobiller savrularak refüje çıktı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada iki otomobilin sürücüsü Türkay Çakır ile Nurullah Özdemir’in yanı sıra maden kuruluşunda çalışan Mehmet Koyunoğlu (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alınırken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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