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Güney Marmara’nın sağlık üssü birinci yılını tamamladı Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti

İHA

Bursa Şehir Hastanesi, hizmete girdiği bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyon kişiye poliklinik hizmeti sunarken, Türkiye'de sayılı hastanede gerçekleştirilen kapsamlı ameliyatların bünyesinde başarıyla gerçekleştirilmesi ile bölgenin sağlık üssü oldu.

Güney Marmara’nın sağlık üssü birinci yılını tamamladı Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti

Bursa Şehir Hastanesi, hizmete girdiği bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyon kişiye poliklinik hizmeti sunarken, Türkiye’de sayılı hastanede gerçekleştirilen kapsamlı ameliyatların bünyesinde başarıyla gerçekleştirilmesi ile bölgenin sağlık üssü oldu.
Hasta kabulüne 16 Temmuz 2019’da başlayan, resmi açılışı 4 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yapılan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hizmetteki birinci yılını tamamladı. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen hastane, nitelikli sağlık hizmetleri ile öne çıkıyor.

Türkiye’nin birçok ilinden gelen hastalara şifa dağıttı
Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Ülkemizin onuncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi birinci hizmet yılını tamamladı. Geride bıraktığımız bir yılda hastanemizde 1 milyon 461 bin 717 poliklinik hizmeti sunulurken, bu sayının 353 bin 708 acil poliklinikte bakıldı. Hastanemizde 71 bin 201 vatandaşımıza yataklı tedavi hizmeti sunuldu. Bu sayının 8 bin 801’i yoğun bakımda tedavi gördü. Bir yıllık süreçte 30 bin 715 ameliyat yapılırken, 7 bin 957 doğum gerçekleştirildi. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi dahil olmak üzere 19 bin 871 onkoloji işlemi gerçekleştirildi” dedi.
Diğer birçok hastanede yapılamayan özellikli ameliyatların Bursa Şehir Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Beyin tümörleri ameliyatları, laparoskopik midebağırsak kanseri ameliyatları ve laparoskopik obezite ameliyatları alanında deneyimli uzman hekimlerimiz sayesinde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca skolyoz ameliyatı ve gözde vitrektomi ameliyatı gibi özellikli ameliyatlarda yapılmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana 551 özellikli ameliyat gerçekleştirildi” şeklinde konuştu
Hastane bünyesinde bulunan Yanık Merkezi’nin özellikle tedavi gerektiren yanık vakalarında kentin büyük ihtiyacını karşıladığını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, merkezde yalnızca Bursa ve bölgedeki yanık vakalarına değil, ülke genelindeki vakalara tedavi verildiğinin altını çizdi. Bir yanık ünitemize 1420 başvuru yapılmıştır. Bunların 409’u yatarak tedavi gördü. Bu hastalara 642 yanık işlemi yapıldığı bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Sanayi şehri olan ilimizde, iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezimizde tedavi ediliyor” ifadelerini kullandı.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde ise birçok alanda hizmet verildiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Hastanemiz, pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede, uzman ekip ile uygulandığı Bursa ve Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesidir. Bu yönü ile çevre illerden başvuran hastaneler için eğitim imkanı da sunmaktadır. Lenfödem hastalığı için rehabilitasyon uygulaması özel manuel masajı uzman fizyoterapist ve hekim takipleriyle yapılmakta olup yine bu uygulamayı il bünyesinde uygulayan tek kamu hastanesidir” diye konuştu.

Pandemide Bursa’nın Kalesi
Şehir hastanesinin mimarisinin bloklar halinde olması ve hastane içindeki alanların geniş olması korona virüsle mücadelede olumlu katkı sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Covid19 şüphesi ile başvuran hastalarımız için acil servisi ayrı organize ettik. Modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda Covid19 tanı testi yapılmaya başlandı. Görüntüleme hizmetlerini de bu gruptaki hastalar için ayırdık. Bu şekilde korona virüs teşhis işlemlerini hızlı ve efektif bir şekilde yaparken yatarak tedavi alan hastaları da ayrı bloklara alarak enfeksiyon kontrol önlemini arttırdık. Pandemi bölümlerini ayrılması, nitelikli yataklar ve yetkin personeller ile sürecin yönetilmesi ve tek yataklı yoğun bakım imkanları ve son teknoloji ürünü ekipmanlar durumu ağır hastaların bakım ve tedavisinde olumlu katkı sağladı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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