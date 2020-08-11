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Eski eşinin akrabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı Bursa’da eski eşinin evlenmesine tepki gösteren genç dehşet saçtı

İHA

Bursa'da bir kişi, sokakta karşılaştığı eski eşinin akrabasına kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Eski eşinin akrabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı Bursa’da eski eşinin evlenmesine tepki gösteren genç dehşet saçtı

Bursa’da bir kişi, sokakta karşılaştığı eski eşinin akrabasına kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi’nde karşılaşan Serdal Ç. (28) ile eski bacanağı Remzi Yamalı (25) arasında tartışma çıktı. Eski eşinin Yamalı’nın bir yakınıyla evlenmesine tepki gösteren Serdal Ç., bölgeden ayrıldı. Serdal Ç., daha sonra babası Sezer Ç. (56), kardeşleri Korkmaz Ç. (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tunay S.’yi (30) yanına alarak Yamalı ile yeniden buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç., babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç., yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yamalı buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Şükrü Ş.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdal Ç., Sezer Ç., Korkmaz Ç., Sezer Ç. ve Tuncay S.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 tüfek ile 1 tabancaya da polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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