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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı bir yaşam için burundan nefes alın

İHA

Sağlıklı bir solunum fonksiyonu ve vücut için burundan soluk alıp vermenin esas olduğu söyleyen Özel Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karaaslan, burnundan nefes alamayan kişilerin yaşadığı sağlık sorunları ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı bir yaşam için burundan nefes alın

Sağlıklı bir solunum fonksiyonu ve vücut için burundan soluk alıp vermenin esas olduğu söyleyen Özel Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karaaslan, burnundan nefes alamayan kişilerin yaşadığı sağlık sorunları ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karaaslan, şunları söyledi: “Burun sadece havanın girip çıktığı bir organ değildir; nefes alıp verme sırasında havayı nemlendirir, ısıtır, sesimizin bize özgü olmasını sağlar, kulağımızı havalandırır, koku almamızı sağlar. İnsan sağlığı için çok önemli bir organdır.”

Tıkanıklık, gün içerisinde yorgunluk nedeni
Burun tıkanıklığı durumunda hastaların yaşadığı sorunlar hakkında bilgi veren Karaaslan, “Genelde burun tıkanıklığı ile başvuran hastalar horlama, ağzı açık uyuma sabahları yorgun uyanma, gün içerisinde yorgunluk ve uykuya meyil gibi problemler yaşar. Burun tıkanıklığının büyük bir kısmı burun içinde orta hattı oluşturan septum dediğimiz kıkırdak ve kemik dokunun düzensizliğinden, eğriliğinden kaynaklanmaktadır. Bir kısmı da valv denilen nefes alma açısı darlığı ile burun kanadındaki zayıflık, burun ucundaki düzensizlik ve zayıflık, konka denilen burun eti problemlerinden oluşmaktadır” dedi.

Daha rahat nefes için
Op. Dr. Ahmet Karaaslan, burundan rahat nefes alınamaması durumunda yapılabilecek operasyonları şöyle anlattı: “Septoplasti (burun orta hattını oluşturan kemik ve kıkırdak ameliyatı), nazal valv (nefes açısı ve burun kanadı) cerrahisi, tip plasti (burun ucu ameliyatı) ve konka (burun eti) cerrahisi ile hastanın daha rahat nefes alması sağlanabilir. Rinolplasti (burun estetik) ameliyatları tek başına yapılabildiği gibi septoplasti ameliyatı ile birlikte yapılmaktadır. Böylece hasta şekil olarak istediği bir buruna sahip olduğu gibi daha rahat nefes almaktadır. Septorinoplasti ameliyatı olan hasta daha rahat nefes aldığı gibi psikolojik olarak da kendini daha rahat hissetmektedir. Bu da kendine olan güvenini ve başarısını arttırmaktadır.”
Bundan 20 yıl öncesinde kullanılan bez tamponların yerini silikon tamponların aldığını belirten Op. Dr. Karaaslan, bu tamponların içerinde delik olduğu için hastaların daha kolay nefes aldığını ve çıkarılması aşamasında ağrı yaşanmadığını ve hastaların 10 gün içinde normal aktivitelerine devam edebildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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