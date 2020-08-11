BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (BURSA İGD) işbirliğiyle düzenlenen ‘İnternet Gazeteciliği’ eğitimleri başladı. 3 hafta sürecek eğitimde kursiyerlere, tasarım, haber kameramanlığı, fotoğrafçılık, internet editörlüğü ve muhabirliği gibi farklı alanlarda temel eğitimler verilecek.

BUTGEM tüm dünyada hızla konumunu güçlendiren internet gazeteciliği konusunda önemli bir eğitim programına imza attı. BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM’de ‘İnternet Gazeteciliği’ eğitimleri başladı. 20 kursiyerin katıldığı eğitimler, salgın dolayısıyla 10’ar kişilik 2 ayrı sınıfta mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Program ile internet gazeteciliği alanında nitelikli istihdamın oluşmasına katkı sağlanacak. BTSO ve BURSA İGD işbirliğinde düzenlenen eğitimde temel sanat ve tasarım, internet haberciliği, haber kameramanlığı, fotoğrafçılık, internet editörlüğü ve muhabirlik gibi temel eğitimler verilecek. Eğitimler yaklaşık 3 hafta sürecek.

Bursa İGD Başkanı Mesut Demir, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde internet gazetecilik sektörünün de aynı hızla güç kazandığını söyledi. Mesleki eğitim alanında önemli bir kurum olan BUTGEM’in ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerin sektördeki nitelikli istihdamı artıracağını kaydeden Demir, “Bursa medyasının Türkiye genelinde söz sahibi olması için internet medyalarının da kaliteli içerik üretme anlamında güçlü, tarafsız ve ilkeli yayınlar yapması gerekiyor. Şu anda kentimizde 200 internet haber sitesi faaliyet gösteriyor. İnternet medyasının büyük önem kazandığı günümüzde bunu korumak için yeni medyalarda çalışanların donanımlı olması gerekiyor. Bu açıdan BTSO’nun desteği ve işbirliği ile düzenlenen internet gazeteciliği eğitimleri, internet medyamıza hızlı, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin yanı sıra kaliteli içerik üretme konusunda da büyük güç katacaktır. Bu amaçla düzenlenen eğitime verdiği destekten dolayı BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a, BUTGEM eğitimcilerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Çelik, bir yayınevinde düzeltmenlik yaptığını ve internet gazeteciliği kursunun ardından bu alanda kendini geliştirmek istediğini söyledi. Çelik, “İnternet gazeteciliğinde editörlüğe geçmek istiyorum. BUTGEM eğitimleri o yüzden benim için fırsat. Güzel bir eğitim programı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kursiyer Sude Filiz ise daha önce medya tecrübesinin olduğunu, internet gazeteciliği alanında da hedeflerinin olduğunu ifade ederek, “İnternet gazetecilik alanında muhabirlik birikimimi geliştirmek istiyorum. Kursta zengin bir eğitim içeriği var. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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