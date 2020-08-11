Erdem: “Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz”

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, domates fiyatlarının düşmesiyle birlikte çiftçinin zor duruma düştüğünü belirtirken, bu düşüşü fırsat bilenlerle mücadele edeceklerini söyledi.

Beraberinde Ziraat Odası Meclis Başkanı İbrahim Büke ile birlikte domates fiyatlarını değerlendiren Başkan Erdem, fırsatçılığa asla izin vermeyeceklerini duyurdu. Çiftçinin para kazanamaması durumunda Karacabey ekonomisinin de bundan ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini ifade eden Başkan Erdem, “Salça fabrikaları Ocak ayında taahhüt fiyatlarını 5057,5 kuruş arası açıkladı. Bu fiyatlarla çiftçinin para kazanabilmesi zaten çok zordu. Daha sonra sezon başladı. Ekim ve sulama dönemi esnasında çiftçilerimiz ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Özellikle domateste görülen mildiyö ve virüs hastalıkları verim kaybına neden oldu. Verim dışında hastalıkla mücadelede çiftçinin maliyetleri de ciddi oranda arttı” dedi.

Taahhüt fiyatlarından bakıldığında çiftçinin 9 ton maliyeti olduğunu kaydeden Erdem, “Karacabey ortalaması 67 tonu geçmez. Bu da çiftçinin ne kadar zararda olduğunu gösteriyor. Maliyetleri bir kenara bırakalım, bu şartlar altında üretici evine harçlık götüremez, geçimini sağlayamaz” ifadesini kullandı.

Domatesin 1 dönüme yaklaşık 4,5 bin TL maliyeti olduğunu bu oranın maksimum 5,5 bin TL’ye kadar çıktığını belirten Başkan Erdem, “Çiftçi yukarıda bahsettiğimiz zorluklarla mücadele ederken, maalesef sanayici pandemiyle birlikte krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Serbest piyasada domates fiyatlarını 4042 kuruş bandına kadar çeken sanayicinin ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Maalesef üreticilerimiz bu sezon hem iklimsel şartlardan hem de fiyatların düşmesinden darbe yemektedir. Çiftçinin maddi kaybı artmakta, alım gücü ise hızla düşmektedir. Çiftçi para kazanamazsa bu durumdan Karacabey ekonomisi de olumsuz etkilenir. Fiyatlardaki bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Gerekirse bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nı, Rekabet Kurumu’nu ve İl Tarım Müdürlükleri’ni harekete geçireceğiz. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziraat Odası Meclis Başkanı İbrahim Büke ise, salça fabrikalarının minimum taahhüt fiyatlarının altında fiyat vermemeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Fabrikalar bu fiyat fırsatçılığı dışında fire kesintileriyle de çiftçiyi zor durumda bırakıyorlar. Çiftçi adeta yerle yeksan oluyor. Bu alın terine, bu emeğe yazık günah değil mi? Karacabey çiftçisi tüm zorluklara karşın üretiyor ve üretmekten vazgeçmiyor. Buna rağmen sanayiciler ve yöneticiler ne zaman çiftçinin yanında olacaklar, açıkçası merak ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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