Yıldırım Belediyesi'nin çevre politikası tescillendi

Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi projeleriyle fark oluşturan Yıldırım Belediyesi’nin çalışmaları Türkiye genelinde ses getirmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, 12.09.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin ardından harekete geçerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurdu. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandırarak belediye hizmet binalarında geri dönüşümü mümkün olan kağıtkarton, plastik, metal ve cam atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar ve elektronik atıkları özel tasarımlı kutu ve kumbaralar aracılığıyla ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıran Yıldırım Belediyesi, personel ve ilçe sakinlerine de yönelik bilinçlendirme çalışmaları başta olmak üzere birçok proje gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi tüm bu çalışmaların ardından atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağından ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına yürüttüğü hizmetlerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Böylece Yıldırım Belediyesi, Türkiye’de Sıfır Atık Belgesi alan sayılı belediyeler arasındaki yerini aldı.

Yıldırım Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek ve öncü çalışmalara imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. İlçe genelinde olduğu gibi belediye hizmet binalarımızda da geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı toplayarak hem atıkların yeniden değerlendirilmesine hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yaparak, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlayıp, oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgiler ile birlikte Sıfır Atık Bilgi Sistemine kaydederek yönetmelik yükümlülükleri doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni oluşturduk. Sıfır Atık Belgesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak atık oluşum sebeplerinin gözden geçirip atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak yürüttüğümüz titiz çalışmalar neticesinde bu belgeyi almaya hak kazandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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