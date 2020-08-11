Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Birlik Vakfı katkılarıyla Bursa PAGEM Akademi tarafından düzenlenen ‘KPSS Fest’, memur adaylarının yoğun ilgisiyle başladı. 3 gün sürecek olan KPSS kampında, uzman eğitmenler tarafından tarih, coğrafya, Türkçe ve vatandaşlık konularında dersler verilecek.

PEGEM Akademi tarafından Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Birlik Vakfı destekleriyle 111213 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ‘KPSS Fest’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde başladı. Osmangazi ve Orhangazi Salonlarında 3 gün boyunca ücretsiz olarak verilecek eğitimlere, yaklaşık 1200 memur adayı katılıyor. 7 uzman eğitmen tarafından yapılacak sunumlarda, ağırlıklı olarak tarih, coğrafya, Türkçe ve vatandaşları konuları işleniyor. Pandemi kurallarına uygun şekilde salonları dolduran gençler, uzmanlar tarafından bilgileri dikkatle dinleyerek not aldı.

Bu sene 6 Eylül tarihinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) binlerce memur adayı kamuda yer bulabilmek için ter dökecek.

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