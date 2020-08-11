Osmangazi’de tedbir üst seviyede Osmangazi mücadelesiyle örnek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de tedbir üst seviyede Osmangazi mücadelesiyle örnek oluyor

İHA

Korona virüs salgınına karşı topyekün mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.

Osmangazi’de tedbir üst seviyede Osmangazi mücadelesiyle örnek oluyor

Korona virüs salgınına karşı topyekün mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.
Pandemi sürecinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, yeni normalde de önemli çalışmalara imza atıyor. Aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmede önemli rol üstlenen belediye ekipleri, ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelere uyulması konusunda taviz vermiyor. Zabıta ekipleri, özellikle iş yeri, restoran, kafeterya, market ve pazar yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra ekipler, düğün ve diğer cemiyetlerde vatandaşların kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise meydanlar, camiler, parklar gibi kamuya açık alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Yapılan bu çalışmalar halk sağlığını korurken, vatandaşın da takdirini topluyor. Korona virüse karşı gece gündüz çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “13 Mart’tan itibaren çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralını elden bırakmayıp bu zor günleri inşallah en kısa zamanda aşacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bizler, belediye olarak hemşehrilerimiz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin sağlıklı kalması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Allah, hepimizi bu hastalıktan korusun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefon bayisindeki çifte cinayette tanık, sanığı görmediğini söyledi
YEREL HABERLER Telefon bayisindeki çifte cinayette tanık, sanığı ...
Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi
YEREL HABERLER Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi
Yıldırım Belediyesi'nin çevre politikası tescillendi
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nin çevre politikası tescillendi
Erdem: “Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz”
YEREL HABERLER Erdem: “Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz”
BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı
YEREL HABERLER BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı
Kaymakam denetimlerde gördüğü manzaraya tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kaymakam denetimlerde gördüğü manzaraya tepki ...
PRF ile diş tedavisi daha kısa sürüyor
YEREL HABERLER PRF ile diş tedavisi daha kısa sürüyor
Sağlıklı bir yaşam için burundan nefes alın
YEREL HABERLER Sağlıklı bir yaşam için burundan nefes alın
İnegöl'de kaymakamdan korona tedbiri almayan işletmeye tepki
YEREL HABERLER İnegöl'de kaymakamdan korona tedbiri almayan ...
Karacabey’in geleceği parlak
YEREL HABERLER Karacabey’in geleceği parlak
Eski eşinin akrabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı Bursa’da eski eşinin evlenmesine tepki gösteren genç dehşet saçtı
YEREL HABERLER Eski eşinin akrabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 ...
Kadınlara özel suda cimnastik
YEREL HABERLER Kadınlara özel suda cimnastik
Gençler pistin tozunu attı
YEREL HABERLER Gençler pistin tozunu attı
Güney Marmara’nın sağlık üssü birinci yılını tamamladı Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti
YEREL HABERLER Güney Marmara’nın sağlık üssü birinci yılını ...
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Sağlık için tedbirden taviz yok
YEREL HABERLER Sağlık için tedbirden taviz yok
Bursa protokolü maske denetimine katıldı Bursa'da üst düzey korona denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bursa protokolü maske denetimine katıldı Bursa'da üst ...
Bursa'da maske, mesafe ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da maske, mesafe ve hijyen denetimi
Aşıdan önce o üretildi Covid 19 virüsünü yok ediyor Tüm dünya bu kumaşı konuşacak Covid 19 virüsünü yüzde 99.99 yok eden kumaş Türkiye'de ilk kez Bursa'da üretildi
YEREL HABERLER Aşıdan önce o üretildi Covid 19 virüsünü yok ...
Asker eğlencesinde onlarca kişi el ele halay çekti
YEREL HABERLER Asker eğlencesinde onlarca kişi el ele halay çekti
Bursa'da çarpışan araçlar refüje çıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da çarpışan araçlar refüje çıktı: 3 yaralı
İnegölspor'da yeni başkan Kani Ademoğlu
YEREL HABERLER İnegölspor'da yeni başkan Kani Ademoğlu
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Enes, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Enes, hayata ...
Görüntüler “yok artık” dedirtti
YEREL HABERLER Görüntüler “yok artık” dedirtti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X