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Bursa'da düğün ve nişan törenleri 2 saatle sınırlandırıldı

DHA

Bursa'da düğün ve nişan törenleri 2 saatle sınırlandırıldı


Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.
Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.
Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.
Bursa Valiliği yeni önlemlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır." 
Tüm etkinliklerin 10.00 ile 24.00 saatleri arasında, 2 saatte bitecek şekilde planlanması gerektiği anlatılan açıklamada, saat aralığının kolluk birimleri ile kaymakamlıklara dilekçeyle bildirilmesi gerektiği kaydedildi.  
Düğün, nişan, kına, mevlid, sünnet törenlerinin mümkünse açık alanda ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yapılması istenilen açıklamada, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-08-11 16:25:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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