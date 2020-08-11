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Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar

DHA

Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, yaklaşık 20 bin TL değerinde döviz bulan 2 genç, paraların sahibini arıyor.
İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan güvenlik görevlisi Seyhan Şengün (32) ile fabrika işçisi Fatih Limanoğlu (35), Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeşil alanda, iki kişinin yere saçılmış bir şeyler topladığını fark etti. Merak edip yanlarına giden iki arkadaş, yeşil alandaki cisimlerin döviz olduğunu anladı. Şengün ve Limanoğlu, paraları toplayan kişilere, sahibini aramayı teklif etti. Kabul edilmeyince, paranın miktarını bir yere yazıp, diğer iki kişinin de iletişim bilgilerini alan Şengün ile Limanoğlu, paraları döviz bürosuna götürüp, sahte olup olmadıklarını kontrol ettirdi. Dövizlerin gerçek oluğunu öğrenen Şengün ve Limanoğlu, paraların sahibinin bulunması halinde, dövizleri teslim edeceklerini söyledi.
Paranın sahibini bulmak için harekete geçtiklerini belirten Fatih Limanoğlu, "Arkadaşımla işimiz vardı. Yolda giderken bisikletli birinin yerde para topladığını gördük. Şüphelendik ve yardım etmek için durduk. Paraların toplanan kişinin olmadığını ve başkasının düşürdüğünü öğrendik. Paraları arkadaşım ve temizlik görevlisiyle topladık. Paranın miktarını bir yere yazdık ve parayı toplayanların telefon numaralarını aldık. Paranın sahibini bulmak için karakola ve belediyeye başvuruda bulunduk. Paraların sahibini bularak vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz" dedi.
Seyhan Şengün ise "Vatandaşlık görevimizi yapmak istedik. Bulduğumuz yüklü miktardaki Euro'nun sahibini arıyoruz. İnşallah sahibini buluruz ve teslim ederiz. Bulduğumuz paranın değeri yaklaşık 20 bin TL" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-11 16:36:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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