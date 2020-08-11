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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan korona virüs denetimi

İHA

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Naif Yavuz, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği 'Koronavirüs (Covid19) Denetimleri' başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu.

Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan korona virüs denetimi

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Naif Yavuz, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği 'Koronavirüs (Covid19) Denetimleri' başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamlığı’na vekalet eden Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği 'Koronavirüs (Covid19) Denetimleri' başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu. İlçe genelindeki lokanta, restoran, kafe, market, berber ve kuaförleri ziyaret edip denetleyen Başkan Tanır, Kaymakam Yavuz ve ilgili kurumlar, esnaf denetimi ve sokaklarda maske, mesafe ile hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

Herkesin kendini denetlemesi en önemli husus
Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kaymakamımız, ilgili kurumlarımız ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte, esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve maske kullanımına dikkat çekerek, kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında herkesin kendini denetlemesi burada önemli olan husustur. Herkes kendini denetler ise, maskesine, mesafesine, temizliğine dikkat ederse bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini, kendi sevdikleri için, çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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