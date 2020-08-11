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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

İHA

Mudanya 2. Kitap Günleri; "Cumhuriyet Değerleri ve Aydınlanma" temasıyla 21 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor. 2123 Ağustos tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenecek olan kitap günleri kapsamında 40 yayınevi, 16 gazeteciyazar ve sanatçı, 3 gün boyunca 6 farklı söyleşi ve imza gününde

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri; “Cumhuriyet Değerleri ve Aydınlanma” temasıyla 21 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor. 2123 Ağustos tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenecek olan kitap günleri kapsamında 40 yayınevi, 16 gazeteciyazar ve sanatçı, 3 gün boyunca 6 farklı söyleşi ve imza gününde
Bursalı kitapseverlerle buluşacak.
Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Mudanya Kitap Günleri’nin ikincisi 21 Ağustos’ta başlıyor. Mudanya 2. Kitap Günleri; “Cumhuriyet Değerleri ve Aydınlanma” temasıyla 2123 Ağustos tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenecek. Etkinlik kapsamında 40 yayınevi, 16 gazeteciyazar ve sanatçılar, 3 gün boyunca 6 farklı söyleşi ve imza gününde
Bursalı kitapseverlerle buluşacak. Bu yıl Türkiye’yi etkisi altına alan Covid19 tedbirleri gereği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında pek çok programının iptal edildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sanata ve sanatçıya destek olmak, Mudanya’nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla Mudanya Kitap Günleri’ni bu yıl pandemi koşullarına uyarak gerçekleştireceklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl 65 gazeteci, yazar ve politikacının yanı sıra 65 yayınevinin katıldığı kitap günleri kapsamında 37 kültürel etkinlik düzenlenirken, ilk yıl ziyaretçi sayısının 45 bin olduğunu hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “Bu yıl Covid19 tedbirleri kapsamında etkinlik günlerini, söyleşi ve konuk yazar sayılarını istemeden de olsa düşürdük. Açık havada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenleyeceğimiz kitap günlerimizin Bursa’nın sosyal ve kültürel yaşamına ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Pandemi koşullarına dikkat ederek, yazara, sanatçıya ve kitaba destek vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Yayıncılar Kooperatifi’ne, kitap günlerine katılarak Mudanya’nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak her biri birbirinden değerli yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kitap fuarı’nın onur konuğu Ayşe Kulin
Mudanya 2. Kitap Günleri’nin bu yılki onur konuğu, Yazar Ayşe Kulin olacak.
“Cumhuriyet ve Çağdaş Yaşam” oturumunda Ayşe Kulin’e Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk de eşlik edecek. Oturumda Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği “Ayşe Kulin” belgeselinin gösterimi yapılacak. Ayrıca Ayşe Kulin’in yakın dostu olan Türkan Saylan’ı anmak için Nebil Özgentürk’ün “Adı Türkan” belgeselinden kısa bir bölümünün gösterimi yapılacak.
Açılış etkinliğinin ardından Oyuncu Levent Üzümcü, Nasuh Mahruki, Siyasetçi Eren Erdem “Türkiye’de Aydınlanma Mücadelesi” oturumunda konuşacak. GazeteciYazar Fatih Yaşlı, SiyasetçiYazar Kemal Okuyan, Gazeteci Ceyda Karan 22 Ağustos Cumartesi saat 19.00’da “Siyasal İslam’ın Yükselişi”, OyuncuTarihçi Pelin Batu, Oyuncu Nilüfer Açıkalın, müzisyen Haluk Çetin ise aynı gün 20.30’da “Edebiyat ve Aydınlanma”, Gazeteci Yazar Çiğdem Toker, Ünsal Ünlü, Yalçın Karatepe, 23 Ağustos Pazar saat 19.00’da “Kriz, Siyaset ve Adalet”, Gazeteci Yazar Enver Aysever ve Mustafa Hoş ise 20.30’da “Cumhuriyet ve Ayrıntılar” oturumuyla Mudanya’nın konuğu olacak. Etkinlik süresince birçok ünlü yazar imza günlerinde Bursalılarla buluşacak.

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