Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı

Bursa Valiliği korona virüsü ile mücadelede aldığı yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09 Haziran 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır.

Ancak son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca İlimizde salgının yayılma hızını azaltmak, yeni vaka artışının önüne geçmek ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla geçici olarak 21.03.2020 tarih 6 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kısıtlanan asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilmesiyle başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı değerlendirildiğinden 07/07/2020 tarih ve 105 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ek tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Ancak gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama törenlerinde/eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; il Hıfzıssıhha Kurulumuzun 11.08.2020 tarih ve 111 sayılı kararı ile;

1. Düğün, Nişan,Kına,Sünnet Merasimlerinde Alınacak Ek Tedbirler

İlimizde gerçekleştirilecek düğün törenlerinde Kurulumuzun 07/07/2020 tarih ve 104 sayılı toplantısında alınan 'mahallelerde ev önlerinde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç ve en geç bitiş saati olarak sabah 10:00akşam 24:00 saatleri arasında her türlü faaliyetin bitecek şekilde planlanmasına', maddesinin 'süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak sabah 10:00akşam 24:00 saatleri arasında ve 2 (iki) saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine', şeklinde değiştirilmesine,

Tüm etkinlikler için etkinliğin yapılacağı saat aralığını belirtecek şekilde kolluk birimleri ya da Kaymakamlıklara dilekçe vermek suretiyle bildirimde bulunulmasına, bu etkinliklerin asayiş devriyeleri veya sabit kolluk ekipleriyle sıklıkla kontrol edilmesine,

İlimizde gerçekleştirilecek düğün,nişan,sünnet düğünü olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunacağı öngörülen faaliyetlerde yapılacak yemek ve ikramların mümkünse kapalı ambalaj içerisinde olmasına,

İlimizde gerçekleştirilecek kına gecesi,gelin alma gibi vatandaşların toplu olarak bulunacağı öngörülen faaliyetlerde yapılacak yemek ve ikramların kapalı ambalaj içerisinde olmasına,

Düğün konvoylarının en fazla 10 (on) araç ile sınırlandırılmasına

Düğün,nişan,kına,sünnet törenlerinin, mümkünse açık alanda yapılmasına kapalı alanda yapılacaksa 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde (personel ve misafir dahil) düzenleme yapılmasına,

Yukarıda belirtilen kısıtlamalarla birlikte Kurulumuzun 24/06/2020 tarih ve 89 sayılı toplantısı ile 07/07/2020 tarih ve 104 sayılı toplantısında alınan diğer sağlık kurallarına uyulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

2.Asker Uğurlama Törenlerinde Alınacak Ek Tedbirler

Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, toplu uğurlama gibi) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara hiç bir şekilde izin verilmemesine,

Askerlik yükümlülerinden, bağlı bulundukları askerlik şubelerince sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama / tören / eğlence / konvoy adı altında aktivitelere bulunmayacaklarına dair bir taahhütname alınmasına,

Askerlik şubelerince, yükümlüden alınan taahhütnamenin bir örneğinin kaymakamlıklara bildirilmesine,

Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine,

Özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılmasına,

3. Mevlid Merasimlerinde Alınacak Ek Tedbirler

Mevlid gibi vatandaşların toplu olarak bulunacağı merasimlerde mümkünse yemek ve ikramların yapılmamasına(su hariç),yapılacaksa yemek ve ikramların kapalı ambalaj içerisinde olmasına,

Mevlid merasimlerinin açık alanda yapılmasına,

Mevlid merasimlerinde sarılma ve tokalaşmadan kaçınarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına,

4. Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen, eğlence amacıyla düzenlenecek her türlü festival ve benzeri etkinliklerin ikinci bir karara kadar durdurulmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

