Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden getirildi

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Gürkan DURAL / BURSA (DHA)Bursaspor Kulübü'nün, Sportif Direktörü Mustafa Gönden oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yılları arasında kulübümüzün formasını terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-11 18:54:56



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