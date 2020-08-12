Daha önce hiç görülmediler Dünyada en nadir görülen kedi ırkları Bursa'ya geliyor

Bursa önümüzdeki günlerde dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile Bursa'da yapılacak kedi şovda dünyada en nadir görülen kedi ırkları sergilenecek.

TURKKED Derneği öncülüğünde, 1213 Eylül 2020 tarihinde , Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile Bursa International Happy Cats Show ‘da, en nadideırklara mensup kediler bir araya geliyor.

International Happy Cats Show, Bursa’da yurt içi ve Yurt dışından gelecek olan katılımcıların, sayısız farklı ırk kediyi ve kedi severi buluşturmaya hazırlanıyor. Uluslararası Felinologlar, International Happy Cats Show ‘da kedilerin ırk standartlarını taşıyan en güzelini seçecekler.

Nilüfer Belediyesi iş birliği ile Barış Spor ve Gençlik Merkezinde gerçekleşecek etkinlikte şimdiye kadar görülmemiş ırkları görmek kedi bakımı konusunda bilgi edinmek, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili birçok ürün hakkında fikir sahibi olmak mümkün olacak.

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