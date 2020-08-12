Bursa Şehir Hastanesi´nde bir yılda 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Şehir Hastanesi´nde bir yılda 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti verildi

DHA

Bursa Şehir Hastanesi´nde bir yılda 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti verildi


Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-BURSA Şehir Hastanesi, hizmete girdiği bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti sunarken, Türkiye´de sayılı hastanede gerçekleştirilen kapsamlı ameliyatların bünyesinde başarıyla gerçekleştirilmesi ile bölgenin sağlık üssü oldu.
Hasta kabulüne 16 Temmuz 2019´da başlayan, resmi açılışı 4 Ağustos 2019´da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katıldığı törenle yapılan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hizmetteki birinci yılını tamamladı. Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkisinde 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen hastane, nitelikli sağlık hizmetleri ile öne çıkarken, başta Bursalılara olmak üzere Güney Marmara ve Türkiye´nin birçok ilinden gelen hastalara hizmet verdi.
Bursa Şehir Hastanesi´nde bir yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Ülkemizin onuncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi birinci hizmet yılını tamamladı. Geride bıraktığımız bir yılda hastanemizde 1 milyon 461 bin 717 poliklinik hizmeti sunulurken, bu sayının 353 bin 708 acil poliklinikte bakıldı. Hastanemizde 71 bin 201 vatandaşımıza yataklı tedavi hizmeti sunuldu. Bu sayının 8801´i yoğun bakımda tedavi gördü. Bir yıllık süreçte 30 bin 715 ameliyat yapılırken, 7 bin 957 doğum gerçekleştirildi. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi dahil olmak üzere 19 bin 871 onkoloji işlemi gerçekleştirildi" dedi.
`551 ÖZELLİKLİ AMELİYATLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ´
Diğer birçok hastanede yapılamayan özellikli ameliyatların Bursa Şehir Hastanesi´nde başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Beyin tümörleri ameliyatları, laparoskopik mide-bağırsak kanseri ameliyatları ve laparoskopik obezite ameliyatları alanında deneyimli uzman hekimlerimiz sayesinde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca skolyoz ameliyatı ve gözde vitrektomi ameliyatı gibi özellikli ameliyatlarda yapılmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana 551 özellikli ameliyat gerçekleştirildi" diye konuştu.
`YANIK HASTALARINI BAŞKA İLE SEVK ETMİYORUZ´
Hastane bünyesinde bulunan Yanık Merkezi´nin özellikli tedavi gerektiren yanık vakalarında kentin ihtiyacını karşıladığını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, merkezde yalnızca Bursa ve bölgedeki yanık vakalarına değil, ülke genelindeki vakalara tedavi verildiğinin altını çizdi. Kaşıkçı, `´Bir yanık ünitemize 1420 başvuru yapılmıştır. Bunların 409´u yatarak tedavi gördü. Bu hastalara 642 yanık işlemi yapıldı. Sanayi şehri olan ilimizde, iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezimizde tedavi ediliyor" ifadelerini kullandı.
BÖLGENİN EN KAPSAMLI FTR HASTANESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi´nde ise birçok alanda hizmet verildiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Hastanemiz, pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede, uzman ekip ile uygulandığı Bursa ve Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesidir. Bu yönü ile çevre illerden başvuran hastaneler için eğitim imkânı da sunmaktadır. Lenfödem hastalığı için rehabilitasyon uygulaması özel manuel masajı uzman fizyoterapist ve hekim takipleriyle yapılmakta olup yine bu uygulamayı il bünyesinde uygulayan tek kamu hastanesidir" dedi.
'HASTALARI AYRI BLOKLARA ALARAK ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMİNİ ARTTIRDIK'
Şehir hastanesinin mimarisinin bloklar halinde olması ve hastane içindeki alanların geniş olması koranavirüsle mücadelede olumlu katkı sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalarımız için acil servisi ayrı organize ettik. Modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda Covid-19 tanı testi yapılmaya başlandı. Görüntüleme hizmetlerini de bu gruptaki hastalar için ayırdık. Bu şekilde koranavirüs teşhis işlemlerini hızlı ve efektif bir şekilde yaparken yatarak tedavi alan hastaları da ayrı bloklara alarak enfeksiyon kontrol önlemini arttırdık. Pandemi bölümlerini ayrılması, nitelikli yataklar ve yetkin personeller ile sürecin yönetilmesi ve tek yataklı yoğun bakım imkânları ve son teknoloji ürünü ekipmanlar durumu ağır hastaların bakım ve tedavisinde olumlu katkı sağladı."DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2020-08-12 11:50:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya ...
Gölyazı Kültürevi yenilendi
YEREL HABERLER Gölyazı Kültürevi yenilendi
Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve ...
Hipertansiyon kontrolünde yapılması gerekenler
YEREL HABERLER Hipertansiyon kontrolünde yapılması gerekenler
Daha önce hiç görülmediler Dünyada en nadir görülen kedi ırkları Bursa'ya geliyor
YEREL HABERLER Daha önce hiç görülmediler Dünyada en nadir görülen ...
Bursa Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek Mikromekaniğe makro destek
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesinden eğitime ...
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hastane yatırımları devam ediyor Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanları yaşam alanı yenilendi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hastane yatırımları ...
Bursa'da korona ile mücadele aralıksız sürüyor Mustafakemalpaşa'da korona ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da korona ile mücadele aralıksız ...
Dedektif gibi iz sürdü, arabasına çarpan aracı buldu
YEREL HABERLER Dedektif gibi iz sürdü, arabasına çarpan aracı buldu
Mustafakemalpaşa'da korona ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da korona ile mücadele aralıksız ...
Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi Ayı gören 2 kişinin ilginç diyaloğu kameraya yansıdı "Yaklaşma arabaya saldırır ha"
YEREL HABERLER Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar
YEREL HABERLER Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar
Bağ evindeki yangın ormanlık alana sıçradı
YEREL HABERLER Bağ evindeki yangın ormanlık alana sıçradı
Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü
YEREL HABERLER Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile ...
Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden getirildi
YEREL HABERLER Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden ...
Çifte cinayetin tanığı konuştu Bursa'da telefon bayisindeki çifte cinayette tanık, sanığı görmediğini söyledi
YEREL HABERLER Çifte cinayetin tanığı konuştu Bursa'da telefon ...
Elektrikli bisikletli çiftin bebekleriyle tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletli çiftin bebekleriyle tehlikeli ...
BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı
YEREL HABERLER BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı
Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi
YEREL HABERLER Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi
Yıldırım Belediyesi’nin çevre politikası tescillendi
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nin çevre politikası tescillendi
Karacabey Belediyesi üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında Üniversite Tercih tırı Karacabey’e geliyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi üniversite tercihlerinde ...
Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul ...
Bursaspor sezonu yarın açıyor
YEREL HABERLER Bursaspor sezonu yarın açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X