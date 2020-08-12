Rusya'ya da ihraç edilen 'erkenci' armudun hasadı başladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı. Fiyatı 3 ile 3,5 lira arasında olan armudun, Rusya´ya da ihraç edildiği belirtildi.
Bursa´da şeftalide yüzü gülen üretici, armutta da beklediği rekolteye ulaştı. Üreticiler, fiyat ve verimden memnun kalırken, erkenci armudun hasadına da başladı. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, İnegöl´ün gerek iklimi gerekse toprağının kalitesi nedeniyle Türkiye'de ürün kalitesi bakımından birinci sırada olduğunu söyleyerek, ''Armut hasadımız başladı. Hasadını yaptığımız armut `erkenci´ olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armut. Bu sene verim ve fiyat iyi. Her sene olduğu gibi verim ve kalite iyi. Fiyatlar 3 TL ile 3,5 TL arasında. Armutlar Karadeniz bölgesine gönderiliyor. Buraya gönderdiğimiz armutların yüzde 70'i tüccarlar aracılığıyla Rusya'ya ihracat yapılıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-12 12:00:23
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