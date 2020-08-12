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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi Belediyesi mücadelesiyle örnek oluyor

İHA

Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.

Osmangazi Belediyesi mücadelesiyle örnek oluyor

Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.
Pandemi sürecinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, yeni normalde de önemli çalışmalara imza atıyor. Aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmede önemli rol üstlenen belediye ekipleri, ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelere uyulması konusunda taviz vermiyor.
Zabıta ekipleri, özellikle işyeri, restoran, kafeterya, market ve pazar yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra ekipler, düğün ve diğer cemiyetlerde vatandaşların kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise meydanlar, camiler, parklar gibi kamuya açık alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Yapılan bu çalışmalar halk sağlığını korurken, vatandaşın da takdirini topluyor.
Koronavirüse karşı gece gündüz çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "13 Mart'tan itibaren çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralını elden bırakmayıp bu zor günleri inşallah en kısa zamanda aşacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bizler, belediye olarak hemşehrilerimiz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin sağlıklı kalması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Allah, hepimizi bu hastalıktan korusun" dedi.

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