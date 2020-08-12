Ak balıkçıl, yavru balıkla beslenirken görüntülendi



BURSA, (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Dalyan Gölü'ne gelen küçük ak balıkçılın, yavru bir balıkla beslenme anı objektife yansıdı.

Kuşların göç yolundaki durak noktalarından birisi de Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü. Bazı kuşlar da, yakınlardaki Dalyan Gölü'ne giderek besleniyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise, Dalyan Gölü'ne gelen küçük ak balıkçılı, yakaladığı yavru balık ile beslenirken fotoğrafladı.

O anı fotoğraflarken, çok farklı hislere kapıldığını dile getiren Tüydeş, "Özellikle suların çekilmesi ile oluşan bataklık ve sığ suların içinde kalan balık ve küçük sürüngenler, bu sayede balıkçıllar tarafından kolayca avlanıyor. Göç dönemlerinde besine ihtiyaç duyan kuşlar için bu önemli bir avantaj. Ben de bu göç döneminde bölgemizden geçen türleri görüntülemek için bataklık kıyısında kurduğum kamuflajda beklerken bu güzel anı yakalamayı başardım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey DHA

2020-08-12 13:57:54



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