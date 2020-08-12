Bursa'da 7 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan, firari N.D. yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D.´nin Kurşunlu Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 32 suçtan arama kaydı ile 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.´yi yakaladı. N.D. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi´ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Mehmet İNAN

2020-08-12 16:17:02



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