Ulutek bünyesindeki firmalara melek yatırım ve işbirliği fırsatları anlatıldı

ULUTEK Teknopark, bünyesinde hizmet veren firmalara iş hayatlarında katkı sağlayacak, önlerini açacak eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Firmalara melek yatırımcılık ve kurumsal işbirlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

ULUTEK Teknopark, bünyesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Keiretsu Forum Türkiye işbirliğiyle, firmalara melek yatırım almak isteyen firmalara yol haritası çizildi. Dijital ortamda gerçekleşen toplantıda Keiretsu Forum’un dünyanın en aktif ve en fazla şubesi olan melek yatırımcı ağı olduğunu anlatan Girişim Direktörü Emir Uzunoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilen ilk melek yatırımcı ağlarından biri olduklarını anlattı. Uzunoğlu, “Bu sayede girişimciler bir yatırım yaptığında, proje Hazine Müsteşarlığı tarafından onay ve KOSGEB ya da TÜBİTAK’tan destek alırsa, alınan desteğin yüzde 75’i, 1 milyona kadar olan kısmı vergi indirimine girebiliyor” dedi.

Daha çok firmalarını büyütmek isteyen yatırımcıların kendilerine başvurduklarını anlatan Uzunoğlu, yatırımcıları ön görüşme ve elemelerin ardından kabul ettiklerini belirterek, başvuru yapmak isteyen firmaların büyüme ivmesini baz aldıklarını anlattı. Uluslararası ve yerel anlamda çok sayıda destekleyici kuruluş ve sponsor ile işbirlikleri yaptıklarını söyleyen Emir Uzunoğlu, uluslararası ve yerel yatırımcıları buluşturan etkinliklerle üyeler arasındaki etkileşime de öncülük ettiklerini söyledi.

Eğitim programlarının, sektörlerinin öncü isimlerinin katılımları ile sürdürüleceğini belirten ULUTEK Teknoloji Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, yeni serbesti döneminde Teknopark firmalarının girişimlerinde önlerini açacak, işlerinin geleceğini şekillendirecek eğitim programlarını sürdüreceklerini söyledi. Prof. Dr. İrfan Karagöz, eğitim çalışmaları ile ULUTEK Teknopark ve bünyesinde hizmet veren firmaların arasındaki etkileşimi devamlı kılarak, sürekli gelişimi sağlamayı hedeflerini anlattı. Prof. Dr. İrfan Karagöz, bölgelerini Türkiye’nin öncü teknoloji merkezlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, Teknopark firmalarının çağın ve pandemi sonrasında yeniden şekillenen iş yaşamının düzenine ayak uydurarak süreçten daha güçlü ayrılabilmeleri için destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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