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Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi

DHA

Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/İZNİK (Bursa), (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi. Ardından Kasapoğlu ve Erdoğan, düzenlenen tanıtım toplantısında organizasyon hakkında bilgiler verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan'a; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. İlk olarak oyunların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, daha sonra Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında İznik Göçebe Oyunları Alan Tahsis Protokolü imzalandı.
'BU ORGANİZASYON DA SPOR TURİZMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK'
Tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmak ve bu heyecanı yaşamak bizim için gurur ve mutluluk vesilesi. Göçebe oyunları Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın bu kıymetli mirasına sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz. Ülkemizde özellikler gençler arasında geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasına verdikleri destek nedeniyle Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bütünleştirici misyonu, geleneksel spor dallarımızın bir stratejik eksen üzerinde geliştirilmesi noktasında da çok önemli bir misyonu ifade ediyor. Biz de bakanlık olarak bu misyonun icra edilmesinde konfederasyonun yanındayız. Bu organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, yerel yönetimlerimiz ve diğer kurumlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu organizasyon da spor turizmimize katkı sağlayacak" diye konuştu.
'İZNİK'TE MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYONU İZLEYECEĞİZ'
Tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu sene İznik'te yapılacak olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, inanıyorum ki İznik'e cazibe katacak. Bu anlamda İznik'te olması önemli. İznik'in hitap ettiği kültür coğrafyası için önemli. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle Türk Konseyi'mizin kurumsal yapısı içinde Dünya Göçebe Oyunları'nın kurumsal işlerliği ile ilgili birimin meydana gelmesini ümit ediyoruz. Böylelikle Dünya Göçebe Oyunları, 2 senede bir farklı ülkelerde oldukça Türk Konseyi bünyesinde bunun uzmanlığının kurumsal olarak var olmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda da değerli Genel Sekreter Bagdat Amreyev'in bu konudaki desteğini takdirle karşılıyoruz. Bu sene inşallah Türk Konseyi İstanbul'da çok geniş bir mekana da kavuşacak. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum Çünkü Dünya Göçebe Oyunları'nın devamlılığı ve standartlarının yükselmesi Türk Konseyi bünyesinde bunun inşa edilmesine bağlı. Hem bugüne kadar emeği geçenlere hem de Türk Konseyimize bu öncülükleri üzerinden teşekkür ediyorum. Biz de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu oyunların düzenleyici ortağa olarak yine bütün uzmanlığımız ve ekibimizle katkı sağlayacağız. Oyunların İznik'te olmasının bir anlamlı yönü daha var. Kırgızistan'da bu oyunlar Issık Gölü'nün yanında yapılıyordu. İznik'te gölün yanındayız belki ama İznik'in Orhan Gazi tarafından fethinde Kırgızistan'dan gelen savaşçıların da büyük katkısı olmuş. Bugün İznik'teki Kırgızlar Türbesi de 700 yıl önceki birlikteliğin bir simgesi. Bu anlamda bu oyunların Kırgızistan´dan İznik´e gelmesi sadece bir gölün devamı değil, aynı zamanda bu tarihi yakınlığın da göstergesi. Bunun için de ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Ortalama 13-14 ay sonra İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİN
2020-08-12 21:02:11

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