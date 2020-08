Bursaspor topbaşı yaptı

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor, yeni sezonun ilk çalışmasını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde gerçekleşti. İdmana izinli, sakat ve milli takımda bulunan 11 oyuncu katılmazken, kampta 25 altyapı oyuncusu dikkat çekti.

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 2020/21 sezonu için topbaşı yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde bir araya gelen oyuncular, sezonun ilk idmanını antrenör Musa Öztürk nezaretinde gerçekleştirdi. Sezonun ilk antrenmanına; izinli futbolcular Anıl Karaer, Cüneyt Köz, Kerem Can Akyüz, Recep Aydın, Serdar Özkan, Özer Hurmacı, sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Burak Altıparmak ve Onur Atasayar ile milli takımlarda bulunan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul katılmadı.

Çalışmalar öncesinde açıklamalarda bulunan antrenör Musa Öztürk, öncelikle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kulübün efsane isimlerinden Mesut Şen´i anarak, kendisine Allah´tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Öztürk, Bursaspor´un sezon sonunda hak ettiği yere geleceğine dair inançlarını ifade etti.

Kendisi için de çok farklı bir duygunun yaşandığına işaret eden Öztürk, "Sanki Vakıfköy´de antrenmana çıkıyormuşum gibi. Kadromuzda 25 tane Vakıfköy patentli oyuncu var. Hep söylüyoruz, Vakıfköy bizim kalbimiz. Zaman içerisinde Türk futboluna bu oyuncular damga vuracak" dedi. Oyuncuların son durumlarını görmek adına ilk önce anatomik adaptasyon ile antrenmanlara başlayacaklarını belirten Öztürk, "Ondan sonra toplu oyunlar olacak, oyuncuların çeşitli pozisyonlarda durumlarına bakacağız. Onlarla ilgili daha iyi bir fikre sahip olacağız. Hafta sonuna kadar bu şekilde çalışacağız. Diğer arkadaşlarımız da aramıza katıldıktan sonra çok daha büyük bir güçle görmek istediğimiz yere Bursaspor´u taşımak adına arkadaşlarımızın çok büyük bir gayreti olacak" diye konuştu.

2004/05 sezonunda Bursaspor´un kapısından girdiğini ve 12 yaş grubundan U21 takımına kadar Bursaspor´un her kademesinde çalıştığını dile getiren Öztürk, "Sonrasında A Takım nasip oldu. Biz Bursalıyız ve Bursasporluyuz. Bize ne görev verilirse Bursaspor´un her kademesinde çalışmaktan şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları Sportif Direktör Mustafa Gönden de takip etti.

Sezonun ilk idmanını tamamlayan Bursaspor, çalışmalarına yarın sabah devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-12 21:06:05



