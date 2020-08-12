Taşkın Kartal, Karacabey Belediyespor'da

TFF 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon'dan Taşkın Kartal’ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 24 yaşında orta sahada oynayan Taşkın Kartal ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “ Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Hekimoğlu Trabzon’dan Taşkın Kartal’ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Trabzonspor alt yapısından yetişen 24 yaşındaki Taşkın Kartal, sırasıyla 1461 Trabzon, Düzyurtspor, Hekimoğlu Trabzon ve Osmaniyespor formalarını giydi. Kartal, geçtiğimiz sezon Osmaniyespor formasıyla 26 maça çıktı.

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