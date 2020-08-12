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Dünya İznik'e göçüyor Pandemi sebebi ile 2021'e ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarının protokolü İznik'te imzalandı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

İHA

Dünya İznik'e göçüyor Pandemi sebebi ile 2021'e ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarının protokolü İznik'te imzalandı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

2020 yılında İznik'in ev sahipliğinde yapılması planlanan ancak Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virus salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 4'üncü Dünya Göçebe oyunlarının protokol imza töreni İznik'te Gençlik ve spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in katılımıyla gerçekleşti.
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bursa’da bu organizasyona ev sahipliği yapmak medeniyetlerin açıkçası en büyük sembollerinden bir tanesi. Cihan devletinin başkenti Bursa. İlklerin şehri Bursa'' dedi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise alışa geldiğimiz spor endüstrisine yeni bir soluk getiren geleneksel sporların artık kültürün zenginlik olarak kabul edilmesini savunan, çevre dostu insan dostu bir spor anlayışını tesis etmeye çalışan taze bir soluk'' olduğunu söyledi.
Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen ve Dünya genelinde 100 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılacağı 4.Dünya Göçebe Oyunları İznik / Türkiye 2021 ayağının protokolü İznik ilçesindeki Yeşil Cami ve Türk İslam Eserleri Müzesi ile Kutbuttini İznik' i Hazretlerinin Türbesinin bulunduğu meydanda törenle yapıldı. Gerçekleştiğinde 1.5 milyon katılım ve 150 bin turist gelmesi beklenen Göçebe Oyunlarının protokol imza törenine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tören öncesi konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Organizasyonu Bursa'da yapmanın medeniyetler açısından farklı bir özelliği bulunduğunu belirterek, "Bursa’da bu organizasyona ev sahipliği yapmak medeniyetlerin açıkçası en büyük sembollerinden bir tanesi. Cihan devletinin başkenti Bursa, ilklerin şehri Bursa, İznik’te tabi bu anlamda önemli bir misyonu bir sembolü temsil eden beldemiz. O yüzdendir ki Dünya Göçebe Oyunları bu zenginliğin tüm Dünya’ya tanıtılması açısından Bursa ve İznik'imiz açısından çok önemli bir misyonu da taşıyacak" dedi. Kasapoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Biliyorsunuz, salgından dolayı bu yıl gerçekleşmesi beklenen organizasyonunuzun vaktinde yapılmasını imkansız hale getirdi. Ama inşallah önümüzdeki yıl 4’üncüsü gerçekleşecek olan Dünya Göçebe Oyunlarını hep birlikte ne güzel şekliyle icra edeceğiz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmak ve bu heyecanı yaşamak bizler için hem gurur hemde mutluluk vesilesidir. Göçebe oyunları Türk Dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız mili geleneğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın kıymetli emaneti olan bu mirasa sahip çıkmak bizim en önemli mesuliyet alanlarımızdan bir tanesidir. Ben ülkemizde özellikle gençlerimiz arasında geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasına verdikleri destek ve değerlerine karşılık olarak Dünya Etno Spor Konfederasyonu başkanı Bilal beye teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dünya Etno Spor Konfederasyonunun bu bütünleştirici misyonu geleneksel spor dallarımızın bir stratejik eksen üzerinde geliştirilmesi noktasında çok önemli bir misyonu ifade ediyor. Bizde bakanlık olarak kurumlarımızla birlikte çalışma ekibimizle konfederasyonumuzun güçlü bir şekilde yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Özümüzü geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ve ilelebet payidar kılmak bizler için hakikaten onurlu bir görev önemli bir sorumluluktur. Bu organizasyonu tabii ki de bakanlığımıza bağlı olan geleneksel spor dallarının Dünya Etno Spor Konfederasyonu yerel yönetimlerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, İznik Belediyemiz ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben bu anlamda katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ülke olarak her alanda ispat ettiğimiz adeta organizasyonları sportif olsun diğer alanlarda olsun hem sıcak ev sahipliğimizle, hemde her alanda profesyonel olarak sunduğumuz hizmet kalitesiyle en güzel şekliyle bugüne kadar icra ettiğimiz gibi inşallah bunu da yine en mükemmel şekilde ev sahipliğiyle icra edeceğiz'' dedi.

Göçebe Oyunları, spora yeni soluk getirecek
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise Göçebe Oyunlarının sportif faaliyetlere yeni ve taze bir soluk getirdiğini belirterek, "Gerçekten geleneksel oyunlar anlamında Dünya Göçebe Oyunları dünyaya yeni bir taze soluk getiriyor. Alışa gelmiş spor endüstrisinin artık dopingden, şikeden ve ticari kazançtan sıyrılıp gençlerin gelişimlerini hedeflemeyi ıskalamakta olan geleneksel yani alışa geldiğimiz spor endüstrisine yeni bir soluk getiren geleneksel sporlar artık kültürün zenginlik olarak kabul edilmesini savunan, çevre dostu insan dostu bir spor anlayışını tesis etmeye çalışan taze bir soluk. Biz bu anlamda Dünya Etno Spor Konfederasyonu olarak yaptığımız bütün çalışmalar da kamu otoritesinin geleneksel sporların güçlenmesini hedefliyoruz'' dedi.
Göçebe Oyunlarının başta Bursa ve İznik olmak üzere Türkiye'ye çok şey katacağını belirten Bilal Erdoğan, "Bu sene İznik’de yapılacak olan Göçebe Oyunlarımız inanıyorum ki bir kere İznik gibi ülkemizin değer şehrine çok büyük bir çekicilik katacaktır. Bununla birlikte cazibe katacak bu anlamda İznik’te olması önemli. Bütün bir İznik’in hitap ettiği kültür coğrafyası için önemli. Öbür taraftan biz bu 4. Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle Türk Konseyimizin kurumsal yapısı içerisinde Dünya Göçebe Oyunlarının kurumsal işlemselliğiyle ilgili bir birimin meydana gelmesini ümit ediyoruz. Böylelikle Dünya Göçebe Oyunları iki sene de bir farklı Ülkelerde oldukça Türk Konseyi Bünyesinde bunu uzmanlığının kurumsal olarak vara olmasını arzu ediyoruz. Bizde Dünya Etno Spor Konfederasyonu olarak bütün uzmanlarımız ve ekibimizle katkı sağlayacağız. Daha ileri taşımaya çalışacağız. Kırgızistan’da bu oyunlar Islık Gölü’nün yanı başında yapılıyordu, İznik’te belki İznik Gölü’nün yanındayız ama İznik’in Orhangazi tarafında biliyorsunuz Kırgızistan'dan gelen Kırgız savaşçılarının büyük bir desteği ve katkısı olmuş. Bugün İznik’te bulunan Kırgızlar Türbesi’de 700 yıl önce oluşan birlikteliğin simgesi. Bu anlamda Kırgızistan’dan İznik’e bu oyunların gelmesi sadece bir gölün devamı değil ayrıca bu tarihi yakınlığın tarihi omuz omuza vermişliğin bir göstergesi onun içinde ayrıca sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza İznik’i seçmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah aşağı yukarı 1314 ay sonra İznik’te muhteşem bir organizasyonu hep birlikte izleyeceğiz" dedi.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de yaptığı konuşmada, "Türk Tarihinde önemli bir yer olan İznik’te gerçekleşecek. Daha öncede olduğu gibi dünya genelinden büyük bir katılım olacağına inanıyorum. Göçebe oyunlarının düzenlenmesi fikri ilk kez Trük konseyi zirvesinde gündeme geldi. 2012 yılında düzenlenen Türk Konseyinde Kırgız Cumhuriyeti tarafından gündeme getirilen bu fikri Türkiye tarafından da güçlü bir şekilde desteklendi. Nitekim 4.Dünya Göçebe Oyunlarının Türkiye’de düzenlenmesi kararı 2018 yılında alındı. Bildiğiniz gibi 4.Dünya Göçebe Oyunlarının ilk üç ayağı Kırgızistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin sahip olduğu tecrübe ve fiziki imkanlarıyla göçebe oyunlarını yukarıya taşıyacağına olan inancımız tamdır’’ dedi.
Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Öncelikle tüm İznikli vatandaşlarımız önünde sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere çok büyük bir teşekkür borçluyuz. İnanıyorum ki 3 milyon nüfusu olan ilklerin şehri olan Bursa’mız daha da fazlasını hak ediyor. Özellikle İznik ilçemizde olmanız sebebiyle, bu projenin İznik'te gerçekleştirilmesi tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu. Protokolün imzalanmasının ardından törene katılanlar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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