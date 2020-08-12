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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, top başı yaptı

İHA

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 20202021 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bursaspor, top başı yaptı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 20202021 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenör Musa Öztürk nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren oyuncular, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Futbolcular son bölümde düz koşular yaptı. İzinli olan Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş sakatlıkları bununan Burak Kapacak, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, milli takımlarda yer alan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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