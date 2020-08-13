Bursa’da beton yüklü kamyon yan yattı

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Bursa’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton yüklü kamyon yan yattı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursaİstanbul yolu Panayır Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 YC 058 plakalı beton yüklü kamyonun sürücüsü viraja gireceği sırada bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücüsüyü ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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