Bursa'da bilardo salonlarına denetimli izin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bilardo salonlarına denetimli izin

İHA

Bursa'da pandemi süresince kapalı tutulan bilardo salonları denetimli olarak yeniden açılıyor. Bursa Valiliği Hıfzıssıha Kurulu tarafından Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren tedbirlere uyularak faaliyete başlaması kararlaştırıldı.

Bursa'da bilardo salonlarına denetimli izin

Bursa'da pandemi süresince kapalı tutulan bilardo salonları denetimli olarak yeniden açılıyor. Bursa Valiliği Hıfzıssıha Kurulu tarafından Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren tedbirlere uyularak faaliyete başlaması kararlaştırıldı.
İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı Genelgesi ve 16.03.2020 tarih 4 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgesi ve 02.06.2020 tarih 74 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile spor merkezleri tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar,eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme süreci ile salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri kararlaştırıldı.
Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 13.08.2020 tarihli ve 113 sayılı kararı ile uzun süredir kapalı olan Bilardo salonlarının yeniden faaliyete geçirileceğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada,
"Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlaması, Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yayınlanacak olan "Covid19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanması, Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesi. Kaymakamlıklarımızca bilardo salonlarının faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınmasına, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine , aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Alp Karaman, Karacabey Belediyespor'da kaldı
YEREL HABERLER Mehmet Alp Karaman, Karacabey Belediyespor'da kaldı
Mehmet Alp Karaman yuvada kaldı
YEREL HABERLER Mehmet Alp Karaman yuvada kaldı
Marketten şampuan hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Marketten şampuan hırsızlığı kamerada
Berna'nın yürüyebilmesi için ihtiyaç duyulan 150 bin TL toplandı
YEREL HABERLER Berna'nın yürüyebilmesi için ihtiyaç duyulan 150 bin ...
BURSED’den kayıtdışı ile mücadele uyarısı Emlak sektörüne yetki belgesi zorunluluğu geliyor
YEREL HABERLER BURSED’den kayıtdışı ile mücadele uyarısı Emlak ...
BUSKİ'den arka arkaya dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER BUSKİ'den arka arkaya dolandırıcılık uyarısı
Otoyolda sigara izmaritinden yangın çıktı Alevler otoyola kadar yükseldi
YEREL HABERLER Otoyolda sigara izmaritinden yangın çıktı Alevler ...
Meslek liselerine ilgi artıyor
YEREL HABERLER Meslek liselerine ilgi artıyor
Osmangazili atletler hız kesmiyor
YEREL HABERLER Osmangazili atletler hız kesmiyor
Bel ağrısı deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Bel ağrısı deyip geçmeyin
Bursa'da ameliyatlı gence evinde rehberlik desteği Bursa Büyükşehir Belediyesinden ameliyat olan gence evde rehberlik hizmeti
YEREL HABERLER Bursa'da ameliyatlı gence evinde rehberlik ...
Okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 ...
Bursa'da yaz geceleri tiyatro ile başka güzel Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Sanat Mahalle' tırı gezmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da yaz geceleri tiyatro ile başka güzel Bursa ...
Minik Gökalp'in tedavisi için son 30 gün; 1.4 milyon dolar toplandı
YEREL HABERLER Minik Gökalp'in tedavisi için son 30 gün; 1.4 milyon ...
Evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu
Bursa'da okul öncesi temizlik: 4 tutuklama Bursa'da okulların açılmasından önce yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da okul öncesi temizlik: 4 tutuklama Bursa'da ...
Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral buluyor Nilüfer Belediyesi'nden kırsal mahalledeki çocuklara açık havada ücretsiz enstrüman çalma eğitimi
YEREL HABERLER Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral ...
Bursa’da beton yüklü kamyon yan yattı
YEREL HABERLER Bursa’da beton yüklü kamyon yan yattı
Ölümüne mesafesiz maskesiz “kılıçlı kalkanlı” gösteri İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı gösteri
YEREL HABERLER Ölümüne mesafesiz maskesiz “kılıçlı kalkanlı” ...
Bursaspor, top başı yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, top başı yaptı
Dünya İznik'e göçüyor Pandemi sebebi ile 2021'e ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarının protokolü İznik'te imzalandı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
YEREL HABERLER Dünya İznik'e göçüyor Pandemi sebebi ile 2021'e ...
Bursaspor topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor topbaşı yaptı
Taşkın Kartal Karacabey Belediyespor'da
YEREL HABERLER Taşkın Kartal Karacabey Belediyespor'da
Jandarmadan büyük operasyon: Binlerce kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan büyük operasyon: Binlerce kök hint ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X